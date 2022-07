Opinión del Edil Carlos Silva sobre pedido de informes realizado a la Intendencia de Salto

Opinión sobre pedido de informes realizado a la IDS.

Hace un mes realizamos un pedido de informes a la IDS donde además de las preguntas, hacíamos algunas consideraciones previas. Hemos recibido respuesta a la solicitud, pero las mismas fueron escasas, poco claras y tampoco todas las consultas fueron evacuadas.

Según las respuestas recibidas, se confirma que la Intendencia ha sido generadora de nuevos asentamientos con participación directa, entregando terrenos caretenes de algunos servicios básicos como el saneamiento y, además, la única asistencia a esas familias fue con algún tipo de material para construcción, “Postes, tapas de costaneros, relleno y caños”.

Textualmente se informa que la Intendencia durante un realojo de familias que estaban asentadas en la zona donde se lleva adelante el PMB de barrio Artigas, se las traslado al “barrio” Los Teros, o sea que, se sacaron de un asentamiento para ponerlos en otro. Además, sumadas a esas 28 familias, incluyen en Los Teros, a otras 22 familias provenientes de barrio Goslino. Se indica también que se les entrega un comodato sin especificar de qué tipo ni el periodo de tiempo del mismo.

También indican que, según un informe recibido en “enero del corriente” dice que en el PMB de barrio Artigas, algunos de los lotes con servicios que se habían asignado a familias, así como viviendas que allí estaban proyectadas, serán reasignadas a un terreno en barrio Uruguay con frente a la Av. Manuel Oribe, sin más información que esta.

En nuestro pedido también realizábamos las siguientes preguntas:

3 – ¿Cuantos terrenos, de propiedad de la Intendencia de Salto, han sido entregados a particulares, y que los mismos no hayan obtenido la anuencia de la Junta Departamental, desde el 09/07/2015 hasta la fecha de dar respuesta a este pedido de informes?

4 – ¿Indique para cada uno de ellos, ubicación, nombre completo del beneficiario, integración del núcleo familiar y mediante que figura jurídica fueron adjudicados a los beneficiarios?

– ¿Indique los mecanismos de selección para cada uno de los beneficiarios y los procesos utilizados para la adjudicación de los mismos?

Directamente la pregunta Nº 3 no fue respondida y las preguntas 4 y 5 se evacuaron de forma confusa e incompleta.

Según el informe, en Salto habría 20 asentamientos en la actualidad, dato que no se corresponde por lo informado en otras oportunidades, así como tampoco por informes de otros organismos nacionales.

Pero así mismo, al analizar esos datos, podríamos concluir que actualmente habría en Salto, unas 1164 familias viviendo en asentamientos irregulares, de las cuales 330 están en esta situación desde hace más de 15 años, pero las restantes 834, son familias que se asentaron del año 2005 en adelante hasta el año 2017, aunque es de público conocimiento que son bastante más de lo que indican.

Por lo tanto, podemos señalar, que el resultado de las políticas de vivienda y políticas sociales llevadas adelante en los gobiernos del Frente Amplio fracasaron de manera rotunda, dejando en situación de asentamientos irregulares a casi 3 veces más familias de las que había cuando asumieron el Gobierno Nacional en el 2005. El escenario en Salto es muy complejo y además la propia Intendencia, en algunas oportunidades, promueve la instalación de nuevas ocupaciones irregulares.

Tampoco se han despejado todas las dudas que teníamos, y en este mes que demoro la respuesta, hemos recibido más denuncias de actuaciones por parte de las autoridades, que rozan la ilegalidad.

No se ha contestado que está pasando con terrenos que, según informa en distintos medios el propio Intendente Lima y otras autoridades departamentales, han sido entregados a cooperativas. No se sabe dónde están ubicados, la selección de las mismas como se realizó y todo el proceso está cubierto por un manto de dudas, que se han prestado, una cantidad de especulaciones, que al final del día, parece según han denunciado públicamente algunas personas que “esos terrenos eran entregados a cambio de trabajo político para el Intendente Lima”.

Todo lo relacionado al tema viviendas en Salto se ha convertido en discusiones políticas que no conducen a lo más importante de todo esto, la solución definitiva a la problemática de vivienda que tenemos y nos urge solucionar.

Desde el Gobierno Nacional se comenzó con el programa de regularización de asentamientos donde se va a comenzar por 282 familias, pero desde el gobierno Departamental no vemos políticas claras en este sentido, cuando se firmó el convenio para este programa en Salto, el Intendente Lima, ni si quiera participó.

Lo que más nos preocupa son estas familias, a las que supuestamente se les está entregando terrenos, pero no sabemos bajo qué régimen, así como también tenemos la certeza, que esto no ha pasado por la Junta Departamental lo que indica que no se les da una solución definitiva, sino que se los deja en la incertidumbre absoluta, dependiendo de la voluntad política del próximo Intendente, claramente se está jugando con la necesidad de estas familias.

Estas denuncias que hacemos, no es contra quienes necesitan una vivienda o un terreno, es para protegerlos de quienes tienen otras intenciones y los utilizan para fines políticos electorales que no corresponden.

Por todo lo mencionado y muchas otras situaciones que iremos develando a medida que podamos ir confirmando, es que anunciamos que plantearemos un llamado a sala al Intendente Lima porque lo respondido por la IDS, no solo no colmo nuestras expectativas, sino que sembró más dudas de las que teníamos.

Llego la hora Intendente, tendrá que dar explicaciones a todos los Salteños y esperemos lo haga usted mismo y no se escude en ningún director para escapar a su responsabilidad.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional