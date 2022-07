Salto define su estrategia como destino turístico, inteligente y sostenible

Agua, inteligencia y tecnología: los ejes para revolucionar la gestión turística y la experiencia de los visitantes a Salto.

La Mesa Estratégica de Proyectos de Desarrollo creada en el Marco de un

convenio entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y el Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS) en marzo de 2022, viene definiendo su estrategia de turismo “Salto, Destino Turístico Inteligente y Sostenible 2022- 2025”.

“Tenemos presente que la mera adquisición y aplicación de tecnología no convierte a un Destino en Inteligente, no se trata de hacer lo mismo con nuevas aplicaciones tecnológicas”. Salto viene definiendo su nueva estrategia en base al

paradigma de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y se está planteando un modelo turístico que incorpore la experiencia adquirida en años de desarrollo turístico, y que además permita hacer frente a los retos que exige el entorno actual, básicamente de incorporación de conocimiento, innovación y tecnología en la gestión turística. Cuando se habla de DTI, “estamos hablando de una hoja de ruta, de una estrategia en la que nos hemos planteado transitar, y cuyos ámbitos

de actuación son la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la tecnología y el conocimiento aplicado a la gestión del destino” Precisamente estos ámbitos

definen a un destino como inteligente, y no la mera adquisición de tecnología.

La estrategia “Salto, Destino Turístico Inteligente y Sostenible 2022- 2025” se estructura en tres ámbitos o ejes: Inteligencia, Tecnología y Agua, de las

cuáles derivan líneas y acciones programadas.

Un ámbito estratégico-relacional es la INTELIGENCIA, que establece las

condiciones previas que determinan la capacidad de actuación del destino y el alcance de la estrategia mediante una adecuada gobernanza. En este nivel se definen la estrategia, la colaboración entre los agentes del destino y los recursos necesarios para la gestión, la innovación, la accesibilidad y el desarrollo de nuevas experiencias turísticas.

En el ámbito de la TECNOLOGÍA se incorporan a la estrategia del destino; la conectividad (conexión wifi), la sensorización, el desarrollo de un sistema de inteligencia turística del destino que deberá nutrirse de fuentes muy diversas (estadísticas, bigdata, analítica web, redes sociales, sensores, etc.) para

generar, compartir, divulgar y transferir conocimiento entorno a la actividad turística en el destino Salto. Este eje resulta esencial para la toma de decisiones en el nivel estratégico y en el aplicado con la finalidad de

acompañar la toma de decisiones, profundizar en cuestiones estratégicas y enriquecer el debate público. En este ámbito se incorpora también el marketing on line y la promoción del destino.

Por último, el tercer ámbito es el del AGUA (recurso fundamental del destino, el agua termal, el río Uruguay que permite la generación de energía

hidroeléctrica, el puerto como promotor de actividades náuticas, culturales, de entretenimiento y desarrollo productivo) que incorpora los principios de la sostenibilidad y de calidad del modelo turístico a implementar.

Las siguientes son algunas de las acciones prioritarias definidas y que ya se están ejecutando y con resultados para el destino:

Proceso de elaboración y validación de la estrategia, que incluyó la revisión de

varios materiales, más de 50 entrevistas con actores públicos y privados del destino, una actividad de validación (primer encuentro de la comunidad turística en Salto.

Conformación de una Organización Gestora de Destino (OGD) a conformarse y de carácter departamental (Salto). Toma como base el CCIS e incorpora otras

instituciones del destino en dicha OGD (validado en el encuentro de la

comunidad turística de Salto), cuenta además con el aval del Mintur y se

buscará ser miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y posteriormente la Certificación Quest. La estrategia DTI será orientar la gestión turística de la OGD.

Creación de una Comisión de apoyo y asesoramiento para todos los eventos en Salto. Creación de una Comisión de búsqueda de capitales de fondeo para ejecución

de programas que permitan la sostenibilidad de la hoja de ruta. Marketing y promoción. Colaboración en el trabajo alineado con el sector

privado para generar herramientas de promoción del destino tales cómo como

la elaboración de un vídeo del Departamento.

articipación en lanzamiento Termatalia 2022 “principal feria de turismo de salud y bienestar del mundo” a realizarse en Ourense (España).

Generación de una estrategia que permita concurrir a la Edición de este año

que vaya de la mano de una presentación del destino tendiente además a la captación de TERMATALIA binacional 2023 (Uruguay y Argentina).

Desarrollo del INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS DE URUGUAY

(INTTUR) en Salto y para todo el país, con el apoyo del IAE (UTU), Mintur

Norte Tecnológico, Camtur y otras instituciones educativas de Salto

(contribuyendo al posicionamiento de Salto ciudad del conocimiento). El Inttur

se concibe como un Instituto o Laboratorio de referencia en innovación y

tecnologías aplicadas al turismo, un centro de encuentro de todos los

agentes del sector turístico.

Fortalecimiento de las gestión tendiente a dar solución al Saneamiento en

Termas de Dayman. Para ello ya se está tramitando una reunión de trabajo con

OSE y el del apoyo del Mintur, la CAMTUR y otros actores. Se está evaluando la posibilidad de un préstamo con la CAF.

Impulso al Decreto protección Recursos Termales de Salto. Implica el Diseño,

discusión e implementación de una normativa departamental de protección de

los recursos Termales de Salto RRTTS (elaboración, contenidos, discusión,

aplicación, controles, fondo de sostenibilidad, etc). Encuentro de la Presidente del Centro Comercial e industrial de Salto Cra. Vera Facchin y la Embajadora de Uruguay en España Ana Teresa Ayala. Temas en agenda: vínculo con empresas europeas a través de Ferias internacionales,

networking, acompañamiento a Termatalia 2022, y exploración de fondos de

UE, útiles para conseguir financiamiento de proyectos en el departamento.

En definitiva, el turismo se enfrenta a un reinicio, esta vez, ese reinicio tiene el potencial de ser transformador. La ventana de oportunidad está abierta, y Salto va a estar a la altura del desafío que implica transformar y renovar el turismo del departamento. ¡¡Lo invitamos a acompañarnos!!