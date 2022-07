Sin apuro: después de 2 años Lima ingresaría «barrios privados» a la Junta Departamental

Como en todos los temas de gestión y que importan al departamento, una vez más el intendente de Salto se tomó su tiempo, sus pausas y sus licencias, ajeno totalmente a lo que significa emprender la construcción de una obra para, el departamento, dos o tres, no importa.. Desarrollo de Salto, fuente de trabajo, mano de obra, sin variables que no importan, si para un «speach» político en la capital, no acá.

Después de dos años y pico, cuando los primeros inversores se reunieron con el Dr. Carlos Albisu y después le presentan el proyecto a Lima, el intendente de Salto confirma lo que Quinto Elemento Multimedios confirmó la, semana pasada. El ingreso para el mes de agosto de las modificaciones al Plan Director, para la construcción de 4 barrios privados, dos al norte y dos al sur. Pará nosotros actualmente hay tres y no dos como dice el intendente, porque del Milagro no hay plan ejecutivo.

Por eso el gobierno departamental plantea que “El Milagro» es no ir por las 500 hectáreas, planteamos ir por etapas más pequeñas, realizables, que se pueda ver y a medida que se va viendo cada etapa ir pasando a la siguiente. La Junta Departamental y la Intendencia de Salto de manera coordinada iremos autorizando etapa a etapa, si son 5, 7 o 10 dependerá de la propuesta final y del fraccionamiento que podamos hacer de esa inversión, pero en definitiva que se vea que esto va avanzando. Por eso planteamos la posibilidad de contar con el proyecto ejecutivo, es decir visualizar lo que se va a hacer en ese padrón, en esa zona de la ciudad. Que haya una elaboración de un proyecto armado, definido, donde esté ubicada cada una de las etapas y el período que va a llevar, la mano de obra que se va a invertir, la inversión que se va a realizar”.

En agosto ingresa a la Junta Departamental, la Bancada del Partido Nacional en Salto está para tratarlo y votarlo hace mucho tiempo, lo dijo el Dr. Carlos Albisu.