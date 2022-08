Atacaron salvajemente a este gato, que lucha por su vida

El día domingo la familia de «Bills», se angustiò cuando vio en el estado tremendo que apareció su gato en su hogar. Mimoso, mascota de un niño chiquito y amado, como amamos la mayoría de los mortales a nuestras mascotas. El gatito que pertenece a una familia de la zona del Cerro, tenía por costumbre dar su vuelta por el fondo de la finca y techos vecinos a la tardecita y regresar. Este domingo lo hizo a duras penas, le habían cortado la cola, los testículos y el pene, hoy lucha por su vida en una veterinaria de la zona. Según dice el veterinario, si gana un tiempo, podría ver como solucionar el sistema urinario, con la uretra extendiendola un poco, como vagina y es macho..

Cruel todo realmente, violento y alguien tendría que actuar, o sea desde la institucionalizado, por la ley de maltrato animal. La familia hizo la denuncia en la policía está tarde, porque este tipo de hechos no puede quedar impune, realmente no! La familia de la zona de Líber Seregni y Paraguay, está como muy segura de que no puede estar muy lejos el o los agresores, autores de este horrendo y repudiable hecho. Actúe Policía y Bienestar Animal, ya!