Comité de Base Zona Este marcó a Lima «quiere investigar al Senador Carreras y no va a sala por entrega de terrenos municipales»

COMITÉ DE BASE ZONA ESTE A LA POBLACION:

Desde el Comité de Base Zona Este de Salto, vemos con preocupación los posicionamientos en medios nacionales del compañero Intendente a Andres Lima.

Cada semana se desmarca de los lineamientos políticos definidos por el Frente Amplio, la semana pasada fue apoyando el TLC con China que se encuentra negociando el gobierno de coalición y esta semana realizando declaraciones donde marca su posición contraria a la resolución de la Mesa Política Nacional respecto a las denuncias contra el compañero Charles Carrera.

Cuál es el concepto de unidad de acción del compañero Lima? Porque entiende que se debe investigar la actuación del compañero Carrera, pero no considera importante que toda la población salteña conozca los criterios con que se están entregando terrenos municipales? Ya que la Bancada del Frente Amplio no voto su llamado a sala.

Son preguntas que como militantes de base nos planteamos a diario, sin dudas que no nos serán contestadas, simplemente no queremos quedar callados ante la falta de conducta orgánica de un compañero que integra nuestra fuerza política.

Salto, 12 de agosto de 2022.