Con 18 votos en 30, se aprobó en Senado Proyecto de ley de «Tenencia compartida»

La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza, más conocido como de “tenencia compartida”. Fue tras una extensa discusión, por 18 votos en 30. Ahora pasará a la Cámara de Diputados, pero será tratado luego de que se apruebe el proyecto de Rendición de Cuentas.

Durante el debate, la senadora nacionalista e impulsora del proyecto, Carmen Asiaín, destacó que el texto tuvo dos años de trabajo y que durante su elaboración concurrieron todas las instituciones.



Aseguró además que la ley cuenta con el apoyo de las instituciones protectoras del niño y “no permite la tenencia de padres violentos o abusadores”, sino que permite a los padres “cumplir con su obligación” dando potestades al juez como “protagonista”.

La legisladora agregó que “vino de un reclamo popular” y es “una ley necesaria”. “Las mujeres empoderadas queremos tenencia compartida, esto es protección de la familia porque el vínculo familiar tras la separación tiene chances de perderse” sostuvo.

El proyecto fue elevado en 2016 al entonces senador Luis Lacalle Pou por el colectivo Todo por Nuestros Hijos (TPNH), cuyo lema es “evitar que haya más hijos huérfanos de padres vivos”. No llegó a ser discutido y se encajonó. El año pasado, una iniciativa de Cabildo Abierto reabrió la discusión, y finalmente, la coalición —exceptuando el sector Ciudadanos— acordó lo que hoy está en pugna: el proyecto de ley corresponsabilidad en la crianza.



«Nosotros revisamos el proyecto presentado en 2016 y en consulta con especialistas de derecho de familia lo reformulamos. En primer lugar, por los niños, por considerar que es lo óptimo, viene de un reclamo de la realidad social, de una necesidad de un derecho y es lo justo», comenzó su argumentación la senadora nacionalista Carmen Asiaín.



«Nos atrevimos hasta a cambiarle el título: porque el concepto de corresponsabilidad es más abarcativo que el de la tenencia. Apelamos en este concepto a la responsabilidad de quien es capaz de atender al deber del cuidado», agregó.

La senadora resaltó que el proyecto se asienta en tres pilares fundamentales: «mantener el vínculo con sus progenitores; la posibilidad de la mujer en nuestras sociedades que arrastran rasgos tradicionales de liberar tiempo para poderse desarrollar profesionalmente y en tercer lugar atender el reclamo de padres que quieren hacerse cargo y también de abuelos».

José Carlos Mahía Senador por el Frente Amplio dijo que:

«Este proyecto ingresó hace pocas semanas a la comisión y tuvo un tratamiento express, resuelto por la mayoría de la comisión y luego de la presencia de la única institución que se permitió que estuviera INAU se aprobó el mismo día. A la carrera, a marcha camión», lamentó el senador frenteamplista.

Además, Mahía expresó que el proyecto «se caracterizó por no recibir ninguna opinión salvo la del INAU», que carece de una opinión institucional. «Cada vez que citemos al INAU no es la posición del INAU, sino de dos de sus integrantes».

«Si uno va al título, corresponsabilidad en la crianza, ¿Quién puede estar en contra? Absolutamente nadie. Creemos que es muy sano. Tiene un título marketinero, sobre cuestiones que ya están vigentes y trae contenidos sobre los cuales discrepamos porque entendemos que no van en favor del objetivo que se dice perseguir y con el cual se titula el proyecto de ley», agregó.

«Recuerdo cómo se trabajó el código de la niñez y adolescencia, que buscó tener un consenso y logró tenerlo, obtuvo la unanimidad y consenso amplísimo de las asociaciones civiles», remarcó. Por contrapunto, para Mahía en la construcción del actual proyecto «lo que se hizo fue tener un acuerdo cerrado a la interna del Gobierno, que se llega sin haber escuchado a prácticamente nadie».

«Entendemos que en este caso la revisión tendría que tener muchas miradas.

Personas que se manifiestan por la ley de tenencia compartida. Foto: Darwin Borrelli.

La senadora Asiaín enfatizó que decir que esta ley implicaría «un retroceso» es un error porque la acción de retroceder es «volver a algo anterior» y esta ley propone algo nuevo.



Citando una resolución del consejo de Europa de 2015, la senadora nacionalista expresó que la corresponsabilidad implica que ambos padres «compartan derechos y deberes de sus hijos«. «Parece que los padres varones a veces se enfrentan a leyes, prácticas y prejuicios que pueden conducir a privarles de las relaciones con sus hijos».



Además, dijo que la alternancia de custodia implica garantizar derecho de visita, mediación y residencia alterna. «Es cierto que la tenencia compartida está permitida en nuestro país, pero salvo acuerdo de partes es muy inusual».

«Hay que disipar algunas falacias. ¿Se trata de una tenencia compartida impuesta? No, el texto mata relato. La solución de la tenencia compartida no es un imperativo, apela al acuerdo. El juez solo privilegiará la tenencia compartida ateniendo la circunstancia y el interés superior del niño», continuó argumentando la senadora.



«Durante los últimos 15 años se introdujeron 10 modificaciones al código de la niñez y la adolescencia, tres de ellas en rendiciones de cuentas y una de ellas para eliminar la intervención necesaria del ministerio público», señaló Asiaín y criticó la imagen elegida por la oposición para hacer campaña contra el proyecto: «Para nosotros el niño no es un oso de peluche, tironeado de un lado para otro. Es una persona con derechos».



Para cerrar, la senadora recalcó que este es un proyecto que «tiende a eliminar diferencias de género y estereotipos, sobre todo no transmitir estereotipos a los niños. Empodera a la mujer».

Tras la exposición de la senadora Asiaín presentando argumentos a favor de seguir adelante con este proyecto de ley, tomó la palabra el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía.



«Entendemos que en este caso la revisión tendría que tener muchas miradas técnicas y de los involucrados, de todos los ángulos. Se debería tener, más allá del título, un proyecto de ley que tuviera verdaderamente en el centro lo que sufren las niñas, niños y adolescentes. Nuestra opinión es absolutamente contraria; el camino que ha sido propuesto en forma y contenido va en contra de lo que se dice atender», cerró.

Algunas claves del proyecto

En 13 artículos, el proyecto hace modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) en las que establece, entre otros aspectos, pautas para que el juez determine una tenencia compartida o alternada, plazos para el cumplimiento efectivo de los procesos; se flexibiliza el régimen de visitas teniendo en cuenta, por ejemplo, el principio de inocencia; se abre la posibilidad a que el niño pueda ver al progenitor aún teniendo este medidas cautelares; se designa un abogado defensor en todos los procesos.



Asiaín enfatizó que la ley se aplicaría solo en los casos donde los padres estén en desacuerdo sobre la tenencia. “¿Eso determina que el juez va a fijar una tenencia compartida? No. El juez va a tener que analizar una serie de parámetros”.



Esos incisos, que van desde la opinión del niño a la distancia entre ambos domicilios, funcionan como una “hoja de ruta” para los jueces, dice Asiaín; “como un auxilio”. Si el juez da el visto bueno a los parámetros, se podrá fijar el régimen de tenencia compartida o alternada, “que podrá ser con modalidad indistinta”, dice el proyecto. De todos modos, el tribunal fijará el régimen “procurando que los niños y adolescentes compartan tiempos equitativos de convivencia con cada uno de sus padres”.



Según datos recogidos por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) —que está integrado por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Interior, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Administración Nacional de Educación Pública y la Fiscalía General de la Nación— hubo 7.035 casos de violencia (maltrato, abuso sexual y explotación sexual) en 2021. En 2020, el Sipiav registró e intervino en un total de 4.911 situaciones de violencia hacia niños y adolescentes.



Esas son las cifras en la que se apoyan las organizaciones sociales que están en contra del proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Advierten que “la norma habilita que se continúe con el régimen de visitas aun cuando haya denuncias de violencia contra alguno de los progenitores”, dice un comunicado firmado por seis organizaciones sociales.

