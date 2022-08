Con la casa y la comida no se juega!

El Intendente de Salto fue llamado a sala por la oposición a instancias de nuestro compañero Edil Carlos Silva. Particularmente debo decirles que no soy muy optimista, pero esperemos que de la cara a los Salteños y explique con detalles la situación de los terrenos que está otorgando quien sabe de qué forma, con qué legalidad y con qué criterio.

Se trata de la solución habitacional de muchos Salteños que la necesitan, y con eso no se juega. Al fin y al cabo esta administración pareciera que le gusta jugar con las necesidades de la gente y usarla en su favor. El techo y la comida de los que más necesitan. Si esto se confirma es muy triste.

Los recursos son de todos los Salteños y por eso es que nos merecemos una explicación. Cuando pedimos información sobre el gasto público que se da en comida y sus criterios no se nos respondió nada, esperemos que esta vez se dé la información y la cara.

Con la esperanza y los sueños de la gente no se juega. Sabedores de que para algunos vale todo, nosotros somos firmes al decir que no vale todo. El fin no justifica los medios, sino es ahí que perdimos absolutamente el el objetivo final.

Reitero, espero que se dé la cara y aunque no creo que así sea, ojalá nos tape la boca y se nos demuestre que no tenemos la razón.

Los Salteños merecen respeto y responsabilidad de parte de quienes encabezan la fila, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo.

Facundo Marziotte

Edil Lista 40404 Partido Nacional