«Contenidos»…vacíos

Hay quienes piensan que son capaces de regular opinión o vida de los mortales de esta humilde comarca.

Vender lo más escuchado significa ser escuchados y en la realidad la vida dice cero repercusiones.

Al punto de «vender» una tecnicatura que no es más que un curso de experiencias personales devaluado con pocos y muy pocos asistentes y una propuesta de un muy buen acuerdo de transmisiones deportivas incumplidas.

No hacemos periodismo deportivo pero el»millonario» acuerdo establecía programas, transmisiones de todas las categorías, show de goles y no se cuanta zaraza más.

Un simple movimiento de los verdaderos artífices del fútbol hacen mucho más que el contrato de tanta plata para la Liga. Una parrilla, periodistas, técnicos, transmisión en la web y generar lo que la plata no generó.

Se volvió costumbre vender humo con chimenea ajena y no se mide que curso no es ser técnico y técnico no es ser periodista. Mucho menos incumplidores de la palabra y del contrato firmado.