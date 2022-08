El 70% de los uruguayos está de acuerdo con la, reforma jubilatoria según Equipos Consultores

Más de 70% de los uruguayos está de acuerdo en reformar el sistema jubilatorio, mientras que una mayoría significativa está dispuesta a aceptar que con el nuevo régimen, la edad

¿Qué opinan los uruguayos sobre el aumento de edad jubilatoria?

Los expertos redactores de la reforma previsional monitorean la opinión pública sobre los cambios en el sistema jubilatorio.

Más de 70% de los uruguayos está de acuerdo en reformar el sistema jubilatorio, mientras que una mayoría significativa está dispuesta a aceptar que con el nuevo régimen, la edad de retiro tenga un incremento gradual.

Las conclusiones surgen de la última encuesta de Equipos Consultores, que investiga la opinión pública sobre el tema desde que se inició el proceso de análisis del sistema, con trabajos para el equipo a cargo del proceso de reforma previsional, que ha contratado servicios de varias consultoras.

Los estudios evalúan cómo está recibiendo la opinión pública las medidas propuestas en el anteproyecto en relación con los cambios en materia de edades jubilatoria, y la encuesta fue efectuada presencialmente por Equipos Consultores entre el 24 de junio y el 9 de julio, en localidades de 2.000 habitantes en todo el país.72% de los uruguayos afirma que el sistema previsional debe ser reformado, mientras que 19% dice que “se lo debe dejar como está” y hay un 9% de personas que no responde (no sabe o no contesta).En el anteproyecto de ley presentado por el presidente Lacalle Pou a los líderes políticos del oficialismo y la oposición, figuran modificaciones en las edades jubilatorias, que tienen cuatro excepciones.

El cambio que se está proponiendo es gradual y con efectos plenos recién a partir de 2035, de acuerdo con el siguiente esquema:

Cuando se consulta sobre esta modalidad de cambio en la edad jubilatoria normal, 37% se expresa de acuerdo y 24% dice que aunque “no le gusta” eso, “lo aceptaría”, por lo el nivel de aceptación de la medida, con este esquema de incremento de edad jubilatoria normal tiene 61% de aceptación.

Otra excepción es para personas que tengan 40 años o más de trabajo, a los que se les permitirá jubilarse a partir de 63 años de edad. Con este cambio, 76% está de acuerdo, 18% en desacuerdo, 3% de respuestas neutras y 3% que no responde.