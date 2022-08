El intendente Lima sin respaldo, los ediles oficialistas dejaron sin quorum la Junta

A la una y quince de la mañana de este jueves 17 de agosto, y después de casi 5 horas de intercambio del edil que propuso y llevó adelante el llamado el Dr. Carlos Silva, del Partido Nacional y el intendente Lima y su equipo de gobierno, finalizó la sesión extraordinaria de la Junta Departamental. El Frente Amplio presentó una minuta para aprobar, y dar por satisfactorias las respuestas del intendente y procedieron a votar por la afirmativa y a mano alzada. En ese momento, el Edil Molina del Partido Nacional, quiso argumentar su voto negativo y el Presidente, no se lo permitió. El Edil Carlos Silva le dijo que la votación debia ser nominal, esto es uno por uno y con posibilidad por supuesto, como dice el reglamento interno, de argumentar el voto. La ley línea oficial de ediles votaron por la afirmativa y más de uno se retirò, y dejaron sin quorum la corporación. La Bancada del Partido Nacional se diò cuenta de ello y cuando el presidente de la Junta Departamental de Salto quiso contar los ediles para verificar el quorum, el Edil Silva le dijo que no lo podía hacer, que debía finalizar la sesión. El Presidente finalizó la sesión, la minuta no se aprobó, el Intendente no tuvo el apoyo o respaldo de la Junta Departamental y lo que es más grave, de su propia Bancada. Un mamarracho todo, la presencia y las formas que uso el gobierno departamental, a la defensiva con ataques infantiles y desesperados. Para terminar sin apoyo… como le dijo el Edil Carlos Silva al intendente, dijo que ya finalizada la sesión «en la última la erraron che» y si…. de las cosas que no pueden suceder, pero el sueño parece que pudo más…..