Escasa participación en el Día del Comité de Base en Salto

Este 25 de agosto se celebró además de la Declaratoria de la Independencia en nuestro país, el Día del militante frenteamplista, día del Comité de Base. Pues bien Salto no fue la excepción y se agendaron las asambleas a realizarse, un total de 17 que en lo escrito estaba más que perfecto, como sucede habitualmente. Se organizó la presencia de referentes de la Mesa política o de comisiones en los mismos, que se repitieron por momentos, comunistas como María Noel Rodríguez, Chiriff, Romina Espinosa,Cattani, Dacoll y alguno más. Lo que no se viò o los que no se vieron fueron directores o coordinadores a excepción de uno o dos, en estas asambleas, cosa que llevó a un malestar general de los frenteamplistas más viejos y según nos informaron el Intendente de Salto no concurrió a las asambleas. No había nadie de las designaciones limistas, casi nadie… Las excepciones fueron el Partido Comunista, (quien gobierna en Salto) , que ya el día anterior, publicaba en sus redes la agenda de sus dirigentes en los diferentes Comité de Base.

Fracasò el festejo, en un balance entre los históricos de siempre y la nada misma…. todo a cuenta de la soberbia de un Presidente puesto, como Alonso y de quien lo designa, que no apareció…ni en fotos, con lo que le gusta…

A quien se le pasa la cuenta? Un secreto a voces, pero real…