Hamburguesas caseras con puré

1 kg. de carne picada

1 chorizo crudo (chorizo criollo, si estás en España, u otro que te parezca)

2 cebollas de verdeo (o 1 cebolla común)

2 huevos (opcional)

2 dientes de ajo

1 cdita. de pimentón

1 cda. de perejil picado

Sal (más o menos 2 cditas) y pimienta

primero es mezclar bien la carne picada con el chorizo, quitar el interior del chorizo y descartar la piel.

2) Una vez hecho esto, agregar las cebollas y el ajo bien picados, la sal, la pimienta, el pimentón y el perejil, también picado. Ya verás el sabor que le da esta combinación de ajo y condimentos.

3) Una vez integrado esto, agregar los dos huevos y unir bien con las manos. Se le puede agregar pan rallado (media taza, no más). Pero a mí estas proporciones me dan muy bien y la carne queda justo como quiero. El huevo es opcional. Comunmente las hamburguesas no llevan huevo. A mí me gusta como queda.Hacer las hamburguesas caseras. Pueden hacerse con molde. A mí me gustan hechas con la mano, que se vea que son caseras. Esta vez hice mini hamburguesas pero pueden hacerlas del tamaño que quieran.