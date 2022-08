Incendio y derrumbe en Punta Shopping, no hay lesionados

Se acaba de derrumbar una parte del Punta Shopping, los Bomberos siguen combatiendo el incendio que no han podido extinguir aún. El incendio desatado esta madrugada tiene focos en el sub suelo a esta hora. No se registraron lesionados, a pesar de que hubo colapso parcial de paredes y el techo.El incendio que se desató en la madrugada de este sábado en la panadería del supermercado Tienda Inglesa de Punta del Este