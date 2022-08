Irrespetuoso, soberbio y falta a la verdad

La finalidad del llamado a sala al Intendente Lima tenía por objetivo conocer dos realidades que se viven en nuestro departamento. Sobre los asentamientos, actualizar cuántos hay, donde están, cantidad de familias allí viven, etc. Y lo otro, era saber que está pasando con la entrega de terrenos por parte de la Intendencia, ya que nada de esto ha pasado por la Junta y se desconoce.

Lamentablemente, poco pudimos conocer sobre estas situaciones, ya que las autoridades respondieron lo que se les dio la gana y no se remitieron a lo que se les consulto. Pero también, con las pocas respuestas que dieron, nos quedamos más preocupados, porque no se ponían de acuerdo o lo que es aún peor, demostraron desconocer el tema. Por ejemplo, allí se dijo, que la Intendencia no tienen ningún registro de a quienes se les ha entregado terrenos en Salto, si, no llevan registro y los Salteños no sabemos que están haciendo con lo que es de todos.

Sin dudas que los calificativos que usamos en el titulo son duros para cualquier persona, pero así describimos la actitud del Intendente Lima en el llamado a sala de la pasada semana y fue el quien eligió el camino de cortar puentes durante toda la sesión.

Cuando decimos irrespetuoso se debe a que, llego 20 minutos tarde y hubo que posponer el comienzo de la sesión en dos oportunidades, recordamos que el día y la hora, la fija el Intendente. Durante el transcurso de la sesión, no solo se dirigió a los Ediles de manera irrespetuosa, sino que también con personas que allí no estaban presentes para defenderse o con algunas figuras históricas de nuestro Partido Nacional.

Para muestra falta un botón, en un pasaje de sus intervenciones y como dijo el Edil Marziotte, en el stand up montado por el Intendente y colaboradores, se quiso referir a la avenida Aparicio Saravia. Se hizo el olvidadizo del nombre de la calle, se puso pensativo y consulto a quienes lo acompañaban. Cuando le mencionan el nombre de la calle dijo, “Ah con razón no la podía recordar”. Esa no es la manera de respetar a quienes pensamos diferente, no solo es un a falta de respeto a quienes allí estaban presentes, sino a toda la colectividad Nacionalista.

Cada vez que hablaba sentíamos que había una actitud de soberbia que inundaba el ambiente de la Junta Departamental, es una cuestión que cada uno de los que allí estuvieron pudieron percibir o no, pero así lo sentimos nosotros y toda la oposición. Respecto a esto solo una cosa podemos decir, la soberbia es mala consejera Intendente.

Y finalmente, el Intendente falto a la verdad, ahí mismo lo rechazamos y se lo demostramos, pero como era de esperar, nada le importo.

El Intendente afirma que en su periodo de gobierno no se formaron nuevos asentamientos en Salto y eso es mentira. No solo se formaron, sino que muchos de ellos siguen creciendo por falta de control. Le demostramos como en la intersección de las calles Boycua y Ramírez en marzo de 2016, era campo un vacío y hoy en día, hay una manzana entera que es un asentamiento y está claramente demostrado.

Más allá de lo que nos dejaron las respuestas del Intendente, que quedamos más preocupados de lo que estábamos, rechazamos su actitud durante su comparecencia. No creemos que este sea el camino correcto y le recordamos al Intendente, que para el departamento tenemos la mano tendida, como siempre, pero exigimos el respeto que hay que tener entre las personas.

Carlos Silva

Edil, Lista 50

Partido Nacional