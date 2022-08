Jugadores de la 1era de Nacional habrían abusado de una menor, que ahora fue mamá.. Fiscalía investiga

Según publica el sitio web de Radio Universal 970 AM, el

Fiscal de delitos sexuales investiga denuncia de un caso de menor embarazada en encuentro con jugadores del plantel principal de Nacional

Fiscalía ordenará los exámenes científicos de ADN, entre una lista amplia de jugadores ya identificados.

El fiscal de delitos sexuales Maximiliano Sosa, trabaja sobre una denuncia sobre embarazo de una adolescente, menor de edad, lo que según indican en el expediente, ocurrió luego de mantener relaciones sexuales con varios jugadores de fútbol, entre ellos, figuras del primer plantel del Club Nacional de Football.

La joven era menor de 17 años en el momento de lo ocurrido y quedó embarazada luego de encuentros sexuales. La denuncia fue presentada por su padre, quien tenía relación laboral con uno de los clubes de los futbolistas que participaron en esas fiestas.

Los involucrados en el episodio son varios jugadores profesionales de la Primera División, y en la denuncia se señalan que varios de ellos integran aún hoy el plantel principal de Nacional.

Las primeras investigaciones realizadas por la fiscalía arrojaron que al momento los encuentros sexuales con la menor eran consensuados, y que no se logró pago de dinero o retribuciones económicas de por medio.

La denuncia presentada por el padre de la joven busca esclarecer el episodio y determinar la paternidad del niño que nació hace poco tiempo. Para eso, la fiscalía ordenará los exámenes científicos de ADN correspondientes, entre una lista amplia de jugadores ya identificados. Uno de los señalados por la joven es una figura principal del plantel de Nacional.

En la tarde de este jueves, 970 Noticias consultó telefónicamente al presidente de Nacional, Jose Fuentes, para conocer si la institución deportiva estaba al tanto de la denuncia que trabaja la fiscalía. “No, yo no tengo ni idea. La verdad que ni idea”, comentó.

Agregó que no quería saber del tema hasta que haya algo “oficial”, y dijo; “No quiero que me cuente ni me diga nada, porque no tengo ni idea. Si hay algo oficial me enteraré como corresponde, pero por rumores por ahora prefiero no. Yo no tengo ni idea”, sostuvo.

En los últimos días el episodio fue comentado de manera informal en las redes sociales. Fuentes de la Fiscalía consultadas por 970 Noticias explicaron que la denuncia está presentada, pero por el momento no se pueden brindar más detalles ya que la causa es reservada.

El fiscal Sosa es quien tiene a cargo también otro caso de supuesto abuso con participación de jugadores de fútbol profesional. La denuncia fue presentada en junio de este año por dos trabajadoras de una local de fiestas que señalaron ser abusadas por figuras del plantel principal de Peñarol.

En ese caso se trató de un episodio ocurrido el 8 de marzo de 2022 cuando parte del plantel principal del Club Atlético Peñarol organizó una fiesta informal donde participaron mujeres ajenas a la institución deportiva. La fiesta terminó con denuncias de vecinos por ruidos, destrozos en parte del local que asumieron los jugadores aurinegros y repararon económicamente. Dos mozas que fueron contratadas por los jugadores denunciaron ser abusadas y amenazadas por el jugador Walter Gargano y Lucas Viatri. El caso sigue siendo investigado.

Universal 970.