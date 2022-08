El 24 de agosto de 1978 el grupo propietario de la recordada CX 32 Radio Mundo organizaba un baile con música «vieja», old hits, aprovechando el feriado del día siguiente.



Algunos años después, a mediados de los ’80 , el empresario Pablo Lecueder utilizó la fecha patria del 25 de agosto para crear una fiesta destinada a recordar y bailar los old hits de la música.



La idea de estas primeras fiestas era salir a bailar aquella música vieja, la de finales del ’60, década del ’70 y algo del ’80 que hicieron historia, ya sea por su vigencia, por sus cantantes, su letra o su promoción. Es decir, temas de Queen, Simon and Garfunkel, Cat Stevens, Beatles, Dire Straits, Supertramp, Elvis Presley, Barry Manilow, Bees Gees y Travolta, la música disco, los new romantics, etcétera.



Desde los primeros días de agosto, las radios desempolvan estos éxitos y difunden la «vieja música» con aquellos monstruos de la canción.



Con el pasar de los años varios empresarios del rubro entretenimiento, amigos, familiares comenzaron a hacer otras fiestas de la nostalgia. De esta forma, el mercado creció rápidamente y la demanda también, produciéndose diferentes fiestas para distintos públicos. Las fiestas varían en sus precios y sus características, contando incluso con eventos anti-nostalgia.



Hoy, la noche de la nostalgia se ha convertido en un negocio y es un foco comercial importante en el ambiente del entretenimiento, que da trabajo a restoranes, discotecas, DJ, mozos, empresas de catering, alquileres de insfraestructuras para fiestas, servicios de seguridad, iluminación, amplificación, promotoras y hasta «hoteles de alta rotatividad» con promociones especiales por la noche.



Junto con las fiestas de Navidad y fin de año la noche de la nostalgia se convierte en uno de los eventos que convoca más gente. Para algunos supera en movimiento de gente a las fiestas de fin de año ya que en esta jornada salen los padres, los hijos, los recién casados y los novios a recordar viejos tiempos o no tanto dependiendo de la edad. Suele ser común que hasta salga una familia en su totalidad a bailar al mismo lugar, cosa que no sucede en el resto del año.



Discusiones aparte sobre el negocio armado en torno a la Noche de la Nostalgia, es innegable que aquella fiesta creada por Lecueder se ha multiplicado hoy en todo el país con éxito, permaneciendo

como estandarte en recuerdo de épocas pasadas.

¿Qué fiestas recomendables hay para este año? Ofrecemos algunas sugerencias.