Ñoquis verdes

½ kg de papas, 1 atado de espinacas frescas, 2 huevos, 500 gramos de harina, 340 gramos de Salsa Lista Bolognesa, 50 gramos de queso parmesano, 1 Caldito de verduras en cubo (el clásico, de 9,5 gramos)1 chorro de aceite (el que vos quieras)

Primero pelá las papas, cortalas en cuadraditos y hervilas hasta que estén bien tiernas (clave: pincharla con un cuchillo). Después colalas, dejá que se entibien un poco para no quemarte, hacelas un puré y condimentalas.Ahora toca hervir las espinacas por 1 minuto, escurrilas bien y picarlas finamente.Uní el puré con los huevos, las espinacas y la harina. Mezclá todo hasta formar una masa consistente y amasala en la mesada (¡acordate de enharinarla así no se te pega!).Cortá la masa en trozos, hacé tiritas finas y formá los ñoquis (podés usar la parte de atrás de un tenedor para darle su típica forma). Enharinalos para que no se peguen entre sí, ¡y a la olla!En una cacerola de agua hirviendo disolvé el caldito de verduras y cociná los ñoquis hasta que suban a la superficie. Retirá con una espumadera y serví con la salsa bolognesa caliente y queso parmesano rallado.