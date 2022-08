Por Femicidio de Nataly, 25 años para Ariel Landa

Nataly había desaparecido de su casa el pasado 12 de octubre y fue encontrada en la tarde del miércoles, enterrada en un predio lindero a los fondos de su casa. El fiscal señaló que la muerte habría ocurrido entre la noche del 12 y la madrugada del 13.

El fiscal dijo que el hombre reconoció que una vez cometido el homicidio llevó el cuerpo de la joven hacia los fondos de la finca, mientras todos los demás integrantes de la familia (la madre, el padrastro y dos hermanos) que viven en la casa que está al frente de la suya, estaban durmiendo. Pero Martinicorena planteó que «el sujeto hizo una admisión parcial de los hechos. La confesión fue en presencia de su abogado y frente al juez.

En el día de ayer jueves se dictó sentencia definitiva al femicida Ariel Landa, quien deberá de cumplir una pena de 25 años de prisión efectiva luego de haber sido hallado culpable del femicidio de quien fuera su pareja Nataly Texeira de 19 años y con quien tenía dos hijas pequeñas.

El femicida tenía cuatro denuncias por violencia de género y un intento previo de prenderla fuego, hasta asesinarla.

Ese fue el recorrido de violencia de Nataly junto a Ariel Landa. Nada nos devolverá a Nataly sin dudas, pero la tristeza, la angustia de no llegar, de no salvarla, no una gurisita de 19 años con su vida por delante para vivirla y un asesino, femicida que se la quitó para siempre.