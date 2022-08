Siniestro fatal en San Antonio, chófer dió marcha atrás, mató un octogenario, dice que no lo vió

Un siniestro fatal en la tarde de hoy, 15 hrs. según informa Policía de Salto en el camino departamental a la altura de barrio San Pedro, donde por causas que procuran determinar ómnibus de transporte de pasajeros de línea Salto – San Antonio, Garibaldi, Parada Viña, atropella un masculino de 87 años de edad de la localidad. El ómnibus de la empresa Turisalto conducido por Ángel Fabricio Severo, dió marcha atrás en la calle según relatos de vecinos, sin ver al anciano que estaba detrás. Una maniobra de las que se acostumbra a hacer en autos, pero en ómnibus no sería la más correcta, y está vez no se percató del señor, que según vecinos nos relataron, había salido a caminar, y lo hacía por el camino poque tiene bitumen, por creer o sentir que era más seguro. El siniestro fue en la esquina de la casa de la Alcaldesa Sandra Toncobitz, quien auxilio y colaboró en el siniestro fatal. Actúo la Seccional 6ta.de policía, no hay detenidos hasta el momento.

