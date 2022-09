ACUAMANÍA S.A ganó licitación : Hoy se vota la anuencia en Junta Departamental del Parque Acuático en Daymán por 25 años

Asunto:El Asunto número 479 de fecha 05 de setiembre de 2022: «l. de S.

P/Of. 745/22, remite expediente Nº 2021/2017, caratulado: «Despacho

Secretaria General referido a vencimiento contrato Acuamanra».

RESULTANDO: 1) Que en virtud de la nonmativa correspondiente se

realizaron las publicaciones correspondientes en tiempo y forma, y se le dio al

llamado la difusión pertinente, todo de acuerdo a las directrices aplicables a la

naturaleza de la presente Licitación.

11) Que con fecha 31 de mayo del corriente se efectuó la

apertura de las ofertas presentadas, a la cual se presentaron las empresas

Matula S.AS., Techera Turismo S.AS., lvo Lima y Marcos Rodríguez S.R.L., y

Acuamania S.A.

111) Que por Resolución Nº 222 del 09/07/2021, Resolución

Nº 202 del 14/06/2022 y Resolución Nº 245 del 21/07/2022 se designo a la

Comisión Asesora Especial de Adjudicaciones.

IV) Que estudiado el expediente por la Comisión Asesora

Especial de Adjudicaciones designada a estos efectos, emite su informe del

cual surge que se realizo el análisis final de las ofertas presentadas al referido

llamado, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones,

recomendando adjudicar el único item del llamado a la empresa ACUAMANIA

S.A. por ser la oferta más conveniente para la administración.

V) Que la oferta de ACUAMANIA S.A. consiste en una

inversión inicial de U$S 1.737.378 y como contraprestación la Intendencia

percibirá un canon mensual de 35 U.R. mas el 1,6 % de las entradas vendidas.

Dicha oferta cumple con los requisitos requeridos en el Pliego de la Licitación

Publica Nacional, para gestionar parque acuático en Termas del Daymán-Salto.

VI) Que del informe de la Comisión Asesora Especial de

Adjudicaciones se dio vista a todos los oferentes. En tiempo y forma la

empresa TECHERA TURISMO S.AS. presenta sus descargos impugnando el

informe de la Comisión.

VII) Que atento a ello, la Comisión emite nuevo informe, con

fecha 22/08/2022 evaluando los descargos presentados y manteniendo su

informe anterior.

VIII) Que el 24/08/2022 se produjo informe de Oficina

Jurídica, que en su aspecto medular, remite al de la Comisión de

Adjudicaciones y da cuenta de la regularidad del procedimiento licitatorio,

sugiriendo proceder al dictado de la resolución de adjudicación.

XI) Que corresponde acoger lo informado por la Comisión

Asesora Especial de Adjudicaciones, que fuera avalado además por el informe

jurídico y en definitiva, adjudicar la licitación a la empresa ACUAMANIA S.A

por ser la oferta mas conveniente para la administración.

CONSIDERANDO: 1) Que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la

reglamentación aplicable y el Pliego de condiciones que rige el presente llamado,

normas complementarias y modificativas.

11) Que en virtud de lo expuesto en los informes de la

Comisión de Adjudicaciones y de Oficina Jurídica, no se hará lugar por parte de la

administración a lo peticionado por la empresa TECHERA TURISMO S.A.S.

111) Que por el plazo de la contratación requiere la

aprobación previa de la Corporación.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Comisión de Legislación y

Reglamento y la solicitud de la anuencia respectiva de acuerdo al numeral 1 O del

artículo 35 de la ley 9515.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO

DECRETA:

Artículo 1°.- Concédase la anuencia legalmente prevista a la Intendencia de

Salto, para adjudicar el único ítem de la Licitación Publica tramitada en

expediente numero 2021-2017 para Gestionar Parque Acuático en Termas del

Daymán-Salto, a la empresa ACUAMANIA S.A. por una inversión inicial de U$S

1.737.378 (dólares estadounidenses un millón setecientos treinta y siete mil

trescientos setenta y ocho) y la contraprestación mensual de 35 UR (treinta y

cinco unidades reajustables) mas el 1,6 % de las entradas vendidas, todo de

acuerdo al pliego licitatorio y a la propuesta realizada por dicha empresa, por

un plazo de 25 años.