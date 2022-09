«Cholín» nos sigue tomando por «tontos»

Como consecuencia de un pedido de informe solicitado por Exodo Siglo XXI de Cabildo Abierto sobre cantidad de contratos de funcionarios y fechas de finalización, la intendencia dio a conocer una cifra cercana a los 200 con finalización al 2050.

Como fiel perrito faldero asociado a la administración departamental, Cholín salió a dar conferencia mintiendo descaradamente pensando que todos seguimos siendo los mismos tontos de siempre.

Está claro que en su afán de crecimiento personal capacitándose como frustrado periodista hay algo que no le enseñaron o la materia en un cesudo programa de estudio directamente no existe.

Cholín sostiene que no hay contratos al 2050 que si existe un pedido del Banco República que establece como requisito llenar un casillero con la fecha de vencimiento de su contrato (????). Sin embargo no tiene en cuenta que quien dio la información de los mal llamados contratos vitalicios fue su propio jefe y nadie inventó. Eso si, muy inteligente de su parte sostener que ninguna designación directa ni cargo de confianza de esta administración están en la lista. Es verdad, todos provienen de la primera administración Lima y en base a los antecedentes el mandadero de Lima es capaz de afirmar convencido que con los que entraron ahora no va a pasar lo mismo que con los de la primera administración?.

Puede pensar el presidente de ADEOMS que su discurso tribunero puede desviar la atención aunque se sigue esperando que él explique premios de grados, compensaciones, cargos, beneficios solo para afines e incondicionales de Lima en lista que incluye al propio sindicalista y familiares directos.

Es muy pobre pensar que los mortales comunes son todos tontos.