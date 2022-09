Cítricola Salteña compraventa en suspenso, no aparecen títulos de propiedad de 78 padrones

El pasado 5 de septiembre Lideco, síndico de Cítricola Salteña y representantes de la firma Kauned S.A en proceso de cambio a Frutura SA, firmaron un nuevo documento, esta vez de módificación de la posesión, que en lo que refiere a temas pontuales que tienen que ver con inmuebles, padrones de los cuales no aparecen los títulos de propiedad o hay otras situaciones realmente complejas, que impiden a la nueva firma, tomar posesión como titulares de los mismos. Este nuevo acuerdo no modifica en nada los otros aspectos ya firmados.

Esta modificación hace especial destaque a 78 padrones de los cuales no la documentación no aparece y el plazo para tomar posesión definitiva era el 7 de setiembre, pero en vista de que esto no será así, se extiende el plazo con la voluntad de las dos partes hasta el 15 de diciembre 2022. Mientras tanto queda en depósito de Lideco, hasta que se puedan firmar las compraventas definitivas, 18 millones de dólares y además se ve imposibilitado aún de adquirir la compraventa definitiva, de todos los activos.