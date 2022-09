Doble discurso: El Limismo en Punta Cana

En estos días trascendió en redes sociales, y por los protagonistas, el hecho de que funcionarios del gobierno del Dr. Andrés Lima, de su más estrecha confianza, designaciones directas desde el 2015, estaban de vacaciones en el Caribe, en Punta Cana.

Obviamente que todos, cada uno de nosotros los mortales tenemos derecho a vacacionar y disfrutar donde, como y cuando consideremos conveniente, pero el tema es el doble discurso no? El decir y el hacer, el discurso y la acción, el argumento y la práctica. No es secreto para nadie el «discurso» que desde el gobierno departamental de Lima se pretende instalar permanentemente, en referencia a las ollas populares por ejemplo, el insistir que hay mucha gente pasando mal, etc. Pero que sabemos también que en ese discurso no se embarca en la practica, sino que por el contrario, permanece ajeno en cifras de 14% de desocupación que asusta, pero igual no se gestiona, no se trabaja desde este mismo gobierno departamental. A eso le agregamos esta postal, de dos funcionarios de la famosa «mesa chica», Coordinador de Comunicaciones, Relaciones Públicas y una funcionaria municipal, también en la foto, que en estos momentos está sumariada por Jurídica de intendencia de Salto, sin goce de sueldo, hasta que finalice la misma. La verdad una joyita, una ausencia de empatìa, de sensibilidad, para con la gente, una contradicción de lo que se dice y hacen, y lo que me parece más importante, la ausencia de criterio, de lo ideológico de la propuesta y lo que se muestra. Que es hermoso el lugar, no hay dudas. Que tienen derecho a pesar de ser cargos limistas, no hay dudas..

El momento, es el indicado? NO

Mostrarlo, lo es? O es un mensaje que disfraza la burla encubierta para el propio intendente? Era necesario?

Si algo conocemos a Lima el Intendente, esto no le estaría haciendo mucha gracia, pero no creo que traiga consecuencias, a pesar de las ollas, de las necesidades, de la militancia que no están , barriadas, etc.