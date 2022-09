Llega el Ministro hoy se inaugura 2nda etapa de obras de Asociación Down en Salto

Este jueves llega a Salto el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luís Falero, que visitará la Asociación Down para inaugurar la segunda etapa de obra, donde se realizaron varias reformas y reacondicionamientos que mejoran la calidad a los usuarios

Se culminó la segunda etapa de la obra de la casa de la Asociación Down, que tiene que ver con la parte exterior, en cuanto al patio del fondo que se acondicionó, se hizo una barbacoa y se terminó la instalación del ascensor, pluviales, techos y medianeras, “También se hicieron rampas, ascensor así la casa tendrá accesibilidad inclusiva, y se reformó el techo de los salones. Asociación Down fue habilitada como proveedor de ASSE, lo cual fue aprobado y eso permitirá recibir subsidio de BPS