Masoller, ritual sagrado

Cada 10 de setiembre, el rito sagrado para los blancos. No otro que honrar al Caudillo máximo, Aparicio Saravia. A 118 años de su muerte, en Masoller. Blancos de todo el país se concentran año a año, a abrazar su legado, que no fue otro que mantenerse siempre en sus principios, en su palabra, en el respeto de su divisa y de su gente. De Salto el contingente que partió desde el jueves, jóvenes, la lista no tan jóvenes y barras de militantes blancos que hace más de 20 años que conciben este ritual, como Camundá por ejemplo. Dirigentes connotados como Laura Raffo, Álvaro Delgado, el Intendente de Artigas Pablo Caram, y el Dr. Carlos Albisu y su gente. Sin dudas un fin de semana de Patria, un Masoller más blanco que nunca y el sentimiento Saravista, a flor de piel.

El Aguila Blanca del Cordobés vive en cada militante que defiende la libertad, dijo alguien por ahí