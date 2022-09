450 g espinaca fresca

Esta pascualina de espinaca y ricota, originaria de Italia, es un clásico en Argentina, se trata de una tarta de espinaca y ricota, con nueces y queso parmesano, muy sabrosa y fácil, vale la pena hacerla.

originaria de Italia, es un clásico en Argentina, se trata de una tarta de espinaca y ricota, con nueces y queso parmesano, muy sabrosa y fácil.

Raciones: 6 personas

Tiempo de preparación10 min

Tiempo de cocción50 min

450 g espinaca fresca

2 cebollas

2 dientes de ajo

1 cdta caldo de pollo en polvo

500 g queso ricota

½ cdta nuez moscada molida

60 g nueces picadas

100 g queso parmesano rallado

3 cdas perejil picado

3 huevos

4 huevos duros

pimienta negra a gusto

sal a gusto

Elaboración paso a paso

Preparando la espinaca

Poner la espinaca limpia en un bol y cocinar en el microondas a máxima potencia por 3 minutos, hasta que se marchite. Dejar enfriar y escurrir con las manos casi todo su líquido. Dejar algo de su líquido hará que la tarta no salga muy seca. Picar la espinaca un poco y reservar.

El relleno de ricota

En una sartén calentar un poco de aceite y agregar la cebolla, una pizca de sal y el ajo picado. Cocinar hasta que la cebolla este bien tierna, unos 10-15 minutos. Agregar pimienta negra, caldo de pollo en polvo y mezclar bien. Agregar la espinaca previamente picada, mezclar todo y dejar enfriar.

En un bol, agregar la ricota, nuez moscada, perejil, nueces, parmesano, pimienta negra, sal y mezclar hasta que este todo bien integrado.

En otro bol, poner los huevos y una pizca de sal. Batir los huevos. Agregar los huevos batidos a la mezcla de ricota y mezclar bien. Agregar la mezcla de espinaca previamente enfriada y mezclar bien. Reservar.

La tarta