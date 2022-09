Por Benja? a mes y medio de este partido a beneficio, el dinero no llegó a la familia

La mamá de Benja, el niño del Baby Futbol de Salto Nuevo, que motivó el partido de fútbol el 18 de julio, entre esta institución y Ceibal, dijo en su red social que no le llegó a ellos, dinero alguno de ese partido a beneficio.

Estas fueron las palabras de Karen Echague, mamá de Benja.

«Buenas tardes disculpen me entrometa! Soy la mamá de Benjamín, a nosotros no nos ah llegado ninguna colaboración que se haya hecho ese día.. Si lo hicieron con ese fin quiero decir que a nosotros no nos ah llegado ninguna ayuda ni nada por el estilo de ese partido, también decir que de nuestra parte también estamos muy apenados por lo qué pasó, pero también como su mamá me queda aclarar! Desde ya muchas gracias!»

Esperemos desde ya que le den respuestas y fundamentalmente la colaboración, Benja hoy esta en Montevideo en sanatorio Americano, con sesión de quimio. Desde aquí siempre le deseamos con todo nuestro corazón , pronto restablecimiento a Benja!! Y las instituciones cumplan!!