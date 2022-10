Agustina Escanellas: Se viene el paseo del puerto para los salteños

Esta mañana estuvo en Quinto Elemento Radio, la Dra. Agustina Escanellas, Directora de Proyectos e Innovación de Desarrollo Regional de Salto Grande, quien presentó las obras en el puerto que se estarán inaugurando el próximo fin de semana del 22-23 de octubre y comentó sobre diferentes proyectos en los que viene trabajando.

PASEO DEL PUERTO

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande asumió la gestión de la zona portuaria de Salto, la que se encontraba en manos de la Intendencia de Salto, lo que decidió revocarse desde la Administración Nacional de Puertos por el estado de abandono de la misma. Escanellas apuntó a que se elaboró un espacio de disfrute para todas las edades, un lugar familiar y para estar con los amigos. Se estará dejando inaugurado el sábado 22 de octubre, con una feria de emprendedores del interior que estará comenzando alrededor de las 14:00 horas. La dirigente colorada señaló que “será un lugar de disfrute y de oportunidades para los salteños. Estamos armando una agenda preciosa desde actividades culturales y para los emprendedores de Salto, de la capital pero también de todo el interior”.

120 EMPRENDEDORES DEL INTERIOR

Escanellas resaltó la participación de emprendedores del interior que por primera vez van a poder ofrecer sus productos a este nivel. Señaló el caso de una emprendedora de Levitan, una de las localidades del Municipio de Mataojo que tiene apenas 27 habitantes. Dijo que “debemos pensar la descentralización no solo con Montevideo y el interior, sino también desde la propia capital departamental y las localidades de todo el interior. Estamos trabajando junto a los Concejos Municipales y en esta instancia estarán representantes de los Municipios de San Antonio, Rincón de Valentín, Colonia Lavalleja, Mataojo y Constitución”.

EL ROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Una visiblemente emocionada Agustina Escanellas al hablar de las oportunidades que se están creando, del agradecimiento y reconocimiento de tantas personas y del éxito que se augura para un espacio que no dejan de llegar ideas, proyectos y salteños con ganas de sumarse, la abogada señaló que “nos mueve este rol de la función pública de trabajar por los demás, de saber que desde el lugar donde estamos podemos hacer y aportar. Ese acostarte cansada y levantarte contenta porque alguien está teniendo una oportunidad de progresar”. Apuntó con firmeza que “se debe conocer la realidad, estar al lado de la gente, tener sensibilidad y una vez que uno llega a un lugar no olvidarse para que esta y porque está ahí. No endulzarnos con una silla y trabajar todo el tiempo por la gente que nos pone en determinado lugar”.

DOMINGO 23 CON EL CHACHO RAMOS

Desde el sábado se contará con la presencia de bandas y artistas locales, así como también el domingo, con el cierre qué hará el Chacho Ramos con un espectáculo abierto a todo público.

EROSIÓN, PRODUCCIÓN Y LO QUE SE VIENE

Escanellas expresó que se viene trabajando en diferentes proyectos. Ya se adjudicó la obra que comenzará los trabajos sobre la erosión de nuestras costas, además se viene un convenio muy importante en el marco de la producción y son varios los aportes que estamos haciendo para que Salto tenga otro movimiento, recupere la alegría, tengamos un Departamento en marcha y volvamos a hablar de buenas noticias.