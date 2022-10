Cendoya ex de Ursec(Radio Bemba Salto) , inhabilitado como abogado

El exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya, fue inhabilitado por la justicia para ejercer como abogado. La resolución del Poder Judicial data del 29 de setiembre de 2022. Cendoya fue notificado el pasado 7 de octubre, y desde el 8 de octubre se encuentra suspendido. En marzo de este año, Cendoya fue imputado por abuso de funciones luego de ser investigado desde junio de 2020 por destrucción de documentación por parte de un exfuncionario allegado al exjerarca del Frente Amplio, filtración de una denuncia e irregularidades en la habilitación de dos radios del interior del país. En julio, un fallo del Tribunal de Apelaciones confirmó la formalización ya que las evidencias reunidas, relacionadas y argumentadas por Fiscalía fueron consideradas suficientes para continuar con la investigación contra los imputados.

Junto a Cendoya también fueron imputados su secretaria, el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, y el ex secretario general, Oscar Mecol.

La inhabilitación como abogado implica que Cendoya no puede ejercer como tal. Esto significa que no puede presentar escritos, no puede patrocinar o asistir a clientes en audiencias y no puede aportar a la Caja Profesional.

Cendoya fue investigado por el funcionamiento de la radio Bemba FM de Salto que, durante muchos años, operó con una potencia mayor a la habilitada. Dicha investigación administrativa, aún en curso, también derivará en actuaciones penales.

Según una fuente del caso, cada vez que inspectores de la Ursec concurrían a esa radio salteña, los administradores de la emisora señalaban que habían sido autorizados por Cendoya para trasmitir con esa potencia elevada.



La emisora Bemba FM comenzó a operar luego de una resolución firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez el 5 de octubre de 2015. La resolución añadía que dicha emisora debía ser compartida con el Ministerio de Educación y Cultura.

La radio Bemba FM estaba vinculada al MPP, sector que siempre respaldó a Cendoya.

“El otorgamiento de esa radio comunitaria fue una asignación política. Por eso Cendoya planteaba a los inspectores de la Ursec que no fueran a fiscalizar esa emisora»

La radio era arrendada desde hace unos años hasta su cierre, por el actual Presidente de APC, Juan Román y quien obviamente estaba al tanto de esta situación, y militando desde ese cerno para el Intendente Lima. Aunque ahora, dado el revés de la causa, el cierre de la radio y demás, militaría para el partido colorado, con todo derecho…

Mundo redondo, que lejos de ser al revés, es más coherente que nunca. Cendoya inhabilitado y procesado lo demás, volviendo a su origen, silencioso, casi imperceptible e invisible