Desde cuando un lugar público pasó a ser privado? Martín Jose!!

Comprobado con fotos. Un lugar histórico de disfrute abierto de la familia a uso y goce de quienes se construyen su lugar de descanso a base de plata.

No todos podemos darnos ese lujo. Rancho del fin de semana en un lugar único. Hasta juegos para niños se hicieron y no son pescadores, no son de los que necesitan, no son luchadores de la erosión.

El Martín José sin control pasó a ser propiedad de los que tienen plata pero nadie habla de eso cuando a la vez se maneja expulsar pescadores artesanales de la costa.

Armate tu rancho de fin de semana que nadie controla…