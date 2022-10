Discriminación : «Puro flotador, si se cae a una piscina no se ahoga»

En la transmisión de Star + de Plaza – Peñarol, los periodistas hicieron comentarios irónicos sobre el estado físico de algunos colaboradores de los equipos sin saber que el micrófono estaba abierto.

En concreto, en la previa del partido Plaza Colonia – Peñarol, Giovanelli se declaró sorprendido por el estado físico, aparentemente fuera de forma, del «profe de Plaza». Y Ana Inés Martínez agregó: «Hay varios. Acá tengo uno de remera verde de espaldas que tiene puro flotador. Si se cae a una piscina no se ahoga».

«Los comentarios salieron al aire y no tardaron en llegar a redes sociales, en especial a Twitter, donde cargaron contra los comunicadores, acusándolos de «gordofóbicos». No faltaron defensas tampoco, en cuanto hubo seguidores que señalaron que se trató de una broma en privado, que no fue dicha para que salga al aire»(Diario El País)

Pero honestamente pensamos que discriminación lo es con o sin micrófono abierto, esta mal decirlo públicamente, no pensarlo y en forma privada, actuar en consecuencia. Los conceptos hirientes del comunicador y de la comunicadora fueron discriminación, sin dudas. Y se repudia. Hay que desterrar de nuestras vidas estos conceptos, formas y situaciones, definitivamente. Además algo muy importante, las personas somos seres integrales, no somos una cuando se enciende el micrófono y otras en la normalidad de la, rutina diaria. Ser o parecer es el dilema, deberíamos después de la pandemia, haber elegido, ser.

Lamentable!!

A continuación colgamos el comunicado de Plaza Colonia al respecto.