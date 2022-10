El humo de Cholin que apunta a Beasley..es muy raro..

Increible la nota que el sindicato Adeoms dio a conocer en el día de ayer lunes, donde «apuntan» directamente a la cabeza del coordinador de Turismo, Carlos Beasley. Cargo de confianza y designado por la Contadora Marazzano, además de pertenecer al mismo sector, Partido Demócrata Cristiano. En la misma, hablan de situaciones puntuales, qur se han sucedido durante estos 7 años de gobierno limista y que el sindicato, recién se ha toma en conocimiento, aparentemente…

En la nota hablan del reclamo que hacen de Guardavidas para Termas y de la, respuesta que Beasley les habría dado. Una situación puntual, que pasa a lo público porque tienen interés de que así sea. Cientos de situaciones no son denunciadas, no son visibilizadas por el sindicato Adeoms, es muy raro. Podría ser que, con el aval del Partido Comunista, vayan por Beasley y potenciar así, algún otro nombre que hasta ahora no cobra sueldo, pero está como «coordinador» también o es un apunte y dispara sin medir consecuencias?

Sospechoso, para quienes como nosotros conocemos el andar Cholinesco, como decía mi abuela, «no dan puntada sin hilo»

A continuación la carta de Adeoms contra Beasley, Marazzano, PDC y lo que venga..

Carta Adeoms

Impresentable la respuesta de Turismo.

Una falta de responsabilidad y de compromiso con la Gestión, con los Trabajadores y el turismo la respuesta trasladada por Carlos Beasley en representación de la Dirección de turismo, frente al planteo y reclamo de los funcionarios Guardavidas de Termas del Arapey, debido a la falta de personal y pésimas condiciones del servicio que se le ofrece a quienes eligen a ese centro termal como destino turístico.

Hace mucho tiempo que nuestro sindicato viene trasmitiendole a la Administración la falta de personal Guardavidas y las serias dificultades en ciertos servicios en Termas del Arapey, sin tener respuesta a ello.

Tal es asi que la Intendencia ha naturalizado clausurar piscinas, dejando sin servicio a la gente y con serios factores de riesgo.

Llegando al punto, de que en más de una oportunidad los propios turistas han evitado catástrofes, rescatando a niños en situación de ahogamiento en piscinas que se encontraban sin servicio de Guardavidas.

La respuesta del coordinador de turismo en representación de esta Dirección y también de la Intendencia es inaceptable, poco seria y preocupante.

Según Beasley la Intendencia no tiene obligación de contar con Servicio de Guardavidas y las personas deben de cuidarse por sus propios medios.

Nunca esperamos una respuesta tan poco seria y poco profesional de alguien que reviste un cargo político en representación del Área Turística de la Intendencia y que está en pleno conocimiento de los incidentes antes mencionados.

Hemos solicitado una reunión de carácter urgente con el Intendente de Salto, la cual se realizará en el día de mañana.

Esperamos una respuesta profesional y comprometida.

Una respuesta acorde a las exigencias y la responsabilidad que demanda un sector tan importate para la Intendencia, el Departamento el turismo y la gente.