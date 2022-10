Elecciones de Adeoms, Ganó el oficialismo con menos votos que el año pasado y casi 500 socios no votaron

Las elecciones del sindicato de trabajadores municipales pasan una vez más, con una estructura oficialista en baja. Si, no hay como la bolsa de valores, un sindicato que se convirtió en «socio» indiscutido del Limismo y que no logra a pesar del humo marketinero, en baja también, remontar. Un sindicato de Adeoms con espacios contratados en medios de comunicación, con prensa propia, no ha logrado ser o tener lo que hace muchos años fue, un Sindicato fortalecido, diverso, abierto y con respaldo y credibilidad de sus socios y de sus compañeros municipales en general.

Otra vez dos listas en las elecciones, pero esta vez la lista oficialista baja en su caudal electoral respecto al año pasado. Y en general, una vez más la representatividad, democráticamente electa, es abstracta.

Aproxumadame son 1380 funcionarios afiliados a Adeoms, votaron 917 en estas elecciones, casi 500 eligieron no votar.

De esos votantes 737 lo hicieron por la 1966 y 180 por la 1.05

En el 2021 la lista oficialista había logrado 759 votos, 22 votos más que en este 2022.Los porque de la baja, del no acompañamiento, creo que más preocupante del voto o no a su lista, debería ser tema del consejo directivo. Un sindicato de masas, con un interés de poco, claramente no representa a nadie. Más si más allá de lo mediático, de las marchas, y del doble discurso, no han logrado lo único que preocupa al trabajador todos los meses y es cobrar dignamente su salario y eso significa aumento, real y no del verso.