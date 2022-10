Felíz Día Periodistas y Trabajadores de Medios de comunicación

Un nuevo día del Periodista nos encuentra con los mismos planteos y los mismos deseos de hace muchos años. Histórico sin duda.

Un 23 de octubre que consagra esta fecha a través de leyes N. ° 16.154 y N. ° 19.715, que declara feriado no laborable para dichos trabajadores, con derecho a percibir su remuneración habitual.

Tarea difícil de reivindicar derechos, empoderamientos, reconocimiento a la tarea, al oficio, a la profesión en estos tiempos, donde se vuelve costumbre el agravio, y con ello la violencia de quienes se creen con derecho a juzgar, (no opinar), a calificar detrás de un celular, por ejemplo y no decimos que no tienen derecho, decimos que las formas no son correctas.

Arrasan con todo, y no suma desde ningún lugar, es violencia.

La opinión del periodista , y nuestro trabajo, bastardeado, por quien lee, escucha o mira pero también, la «comodidad» por llamarlo de alguna forma, de protagonistas temporales de la noticia (políticos por ejemplo ) que manejan sus tiempos, sin tener en cuenta los nuestros. Que no atienden teléfonos, que responden cuando «su tiempo» se los permite y tampoco suma. Si «molestamos» chicos y chicas es trabajo, nadie llama para preguntarles que quieren comer o que novela miran… Y no está bueno.. No suma

Como tampoco está bueno sentirnos «extraños» felizmente en esta «prostituciòn» que plantean algunos operadores mediáticos corporativos, que hacen gárgaras de ética y operan con el bolsillo. Que forman una cooperativa mediática del peso($), que levantan una y otra también, información de otros, porque no trabajan, no investigan, pero… levantan y son los mismos que después enseñan… , y dicen que periodismo, pobres alumnos!!

Dueños del kilombo, no son más que meretrices de monedas que articulan la opinión, del Sr. buen pagador.

Y eso tampoco está bueno, ah pero eso sí, lo bueno es que ahora, están todos en el mismo lugar, hermanados en la linea del peso, (enlodando el periodismo) , que sólo les sirve para manosearlo, una especie de todologos peseros y localizados por google earth en la misma dirección… .

Pero, como cosa linda tiene la vida, nosotros amamos la libertad de hacer, de trabajar, de investigar, de comunicar. Amamos el informar pese a quien le pese, con argumentos, con contenido y Verdad. Amamos y respetamos quienes somos, pero también quien nos recibe, nos felicita a diario o nos critica sanamente. Estar en contacto, recibir ese mensaje, el de «vamo arriba» o el otro de «amarillista, facho, anti Lima» habla de lo que se hace, y se hace camino . Se construye historia, se fortalecen líneas, certezas, contenido y eso no se negocia, nunca .

La libertad del ser incuestionable, la credibilidad al opinar sin que pese el «kilombo», o el pesito..

Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días, dijo García Márquez y pucha si está bueno hacerlo, e intentarlo siempre. La rebeldía del ser, y que no te pesen prendas, la honestidad personal, no periodística, personal. No somos entes diferentes, somos lo que somos y somos Periodistas, SIEMPRE!!

Gracias a la gente por estar, a quienes nos leen, nos escuchan y nos miran, gracias!!

Es difícil ser, sin estar y por ustedes estamos, que no con la verdad, nuestra verdad, que podrá gustar o no, pero tengan la seguridad que no es improvisada o engañada.

Gracias a los directores de los medios donde trabajamos, que han tenido espaldas para sostenernos, en el sentido más literal, a pesar de continuos aprietes, de amenazas, y de querer comprar nuestros espacios, estos mismos mercaderes corporativos, ofreciendo el oro y el moro, para dejarnos sin trabajo. Pero esto seguramente APC no se entero, bueno nosotros no la integramos pero los aprietes vinieron desde su propia directiva(integrantes) en algún que otro caso y de quienes manejan un medio sin derecho adquirido y operan siempre desde las sombras, pero visibles… Suerte en pila, Good luck!!

Gracias a nuestros compañeros de trabajo, que hacen que podamos llegar a la gente.

Y un Gracias enorme a nuestra familia y amigos incondicionales del camino que recorremos, gracias!!

Salute Periodistas, salú, salú!!

Quinto Elemento Multimedios