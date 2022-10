Fiscal FFossatti a Gandini :»mi trabajo no tiene color»

Ante las reiteradas preguntas de periodistas sobre afirmaciones del Senador Gandini, en cuanto a que percibe una diferencia entre la celeridad de las investigaciones desde que su Partido es gobierno respecto de lo que sucedía antes, y sobre la respuesta del Fiscal Adscripto Rosa.

Y dado que la vinculan con la investigación sobre «Pasaportes» que llevo adelante, contestó a todos por este medio:

1) El Dr. Rosa no me representa dado que no integro la Asociación.

2) En lo personal, dejo todo de mi para dar una respuesta seria y no dilatada en mis casos.

Si bien el Ministerio Público es único, cada Fiscalía trabaja exclusivamente sus casos. Cada Fiscal puede responder solo por su trabajo.

4) Mi compromiso funcional no tiene color.5) El anterior Fiscal de Corte, Dr Jorge Díaz, ignoró sistemáticamente mis pedidos de asignación de recursos en situaciones excepcionales, lo que hoy no me pasa dentro de las acotadas posibilidades de la institución, lo que me permite trabajar mejor.

6) Sería bueno que no se realizaran consideraciones generales («los fiscales») sino que se indicaran al superior él, o los, caso/s presuntamente demorados.

El tratar de dar respuestas rápidas no debería ser el problema. Cumplir de la mejor manera posible la función tampoco.