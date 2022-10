La niña, calor, lluvia y frío para el finde

Nubel Cisneros anunció «mucho calor» para el miércoles y bajas sensaciones térmicas para el domingo en zonas costeras.pronosticó tiempo inestable para los próximos días con presencia de «mucho calor» para este miércoles y bajas sensaciones térmicas el domingo. El fenómeno de La Niña continúa afectando.

El meteorólogo explicó que las lluvias de las últimas horas fueron “muy irregulares” , significa que no llueve parejo por lo “se escurren muy rápidamente”. Señaló que hay muchas cosechas que están perdidas porque las lluvias no se dieron en tiempo y forma. “Las lluvias no son suficientes todavía, es poca lluvia, el secamiento es muy importante”. La temperatura máxima de este lunes fue 23° en el área metropolitana y entre 28° y 30° en el Norte y litoral del país.

El martes continuará con temperaturas en ascenso y presencia de sol pero sobre la tarde comienza a nublarse. El miércoles de mañana habrá pasaje de lluvias y lloviznas en todo el país mejorando en la tarde. Mientras que el jueves y viernes se registrará un nuevo ascenso de temperatura “con mucho calor, muy pesadas estas jornadas”.