Esta frase la hemos escuchado muy a menudo, tal vez expresada de otra manera, pero el mensaje sigue siendo el mismo.

Cuando éramos niños se nos inculcó que no debíamos llorar ante el daño físico, o cuando sintiéramos angustia por una causa específica.

¿Y esto, por qué? ¿Quienes sí pueden llorar?

Evidentemente, esto responde a creencias machistas en donde se nos enseña, se nos inculca a los varones a mostrarnos fuertes, en control de nuestras emociones.

Cualquier muestra de debilidad, es inmediatamente reprendida mediante este tipo de frases, o por insultos, ridiculizaciones, humillaciones.

Se nos enseña que quienes sí pueden llorar son las mujeres, ya que históricamente han sido consideradas el sexo débil, a quien hay que proteger, por lo tanto no es castigada la vulnerabilidad en su caso.

Voy a narrar una breve historia en relación a esto:

A Juan se le murió su padre; durante todo el velorio y entierro se lo vio serio, con lentes de sol puestos. Algunos hasta creyeron que no le afectaba la muerte de su padre…

Al ser consultado por una hermana sobre por qué no lloraba, Juan lanza la siguiente frase: “a mi padre no le gustaría verme llorando, siempre le enojó eso desde que yo era niño. Además, los hombres no lloran”

El enfado de su hermana se notó en sus gestos, pero por dentro Juan estaba devastado, con una tristeza y un dolor muy grande, que no podía expresar.

¿Qué consecuencias acarrea esto?

Quienes reciben este tipo de aprendizaje durante la infancia, tienden a reprimir sus sentimientos de tristeza, dolor, mediante el llanto.

De más está decir que si los varones que aprenden esto, no se cuestionan este tipo de creencias adquiridas, van a seguir repitiendo estos patrones de enseñanza, por lo tanto habrán más personas que no lloren por ser hombres.

A nivel biológico, el llorar es necesario para la expresión emocional, un desahogo para el cuerpo. Si se reprime de forma constante esta necesidad fisiológica, vamos a “explotar” por otro lado; ante otra situación, incluso menor, que nos desborde emocionalmente.

Ignacio Señorale

Lic. En Psicología.

Magíster En Psicología Clínica y de la Salud.

Magíster En Psicoterapia Cognitivo-Conductual.

Cel: 098686908