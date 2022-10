Malaquina:»La gestión Lima es la peor que nos ha tocado vivir y nos va a costar mucho salir»

Este viernes estuvo en Quinto Elemento Puertas, Marcelo Malaquina, a quien conocemos desde hace muchos años, como deportista y como «hijo de», del entrañable Esc. Malaquina. Hoy en una nueva faceta, la del dirigente político, sin de referente de su agrupación, espacio o sector político, como es Acción País Salto, del Partido Colorado

Un Marcelo Malaquina que trabaja junto a los Jóvenes que lo hacen de forma independiente y por eso prefiere que ese lugar lo ocupen ellos, encargadose como referente por ejemplo de la logística y Nicolás Albertoni a 500 km, con diez listas a nivel nacional, el otro referente para los gurises en esta elección del 5 de noviembre .

Un Malaquina que «está feliz acompañando, muy feliz e ilusionado y podría seguir, orgulloso del grupo de gurises que sin estructura, sin la ayuda de casi nadie, hacen un trabajo tremendo y ami me tiene convencido del camino, que han tomado a pesar de dificultades, siempre le han puesto ganas «dijo.

Treinta y Tres

«Un día le preguntè cuantos gurises teníamos en la lista, porque se eligen 33 convencionales en esta elección, así que teníamos que tener 33 titulares y el mismo número de suplentes, me sorprendí cuando me dijeron que habíamos pasado los 100, en un trabajo mano a mano, sin estructura, sin referentes barriales, sin pedir nada a nadie «

Compromiso

Agregó Malaquina que «nosotros buscábamos gurises que después del 5 continúen en esto, con ganas y porque quieren, no hay nada acá, los jóvenes se han comprometido por lo que creen y eso es muy importante, y yo en lo personal siento que este grupo ya ganó, en capacidad»

El Partido

Con rrespecto a su incursión política dijo que «comenzó a militar en el momento justo, el Partido Colorado lo necesita y la interna del Partido me genera desde hace mucho tiempo un desgaste pero estoy en el tema político y me la tengo que bancar de alguna manera, el ver como genera desmotivaciòn en estos jóvenes y en los otros «agregó que está cansado de ver» titulares de diario que hablan de fraude electoral, de que cambian reglas de juego, y demás, con gurises que no entienden mucho eso, y son más de 1500 gurises en listas del Partido Colorado en Salto, eso me genera mucha tristeza»

«Todo esto es un tema personal de Pablo y Germán, que lo solucionaran o no en un mes o más o no pero no podemos ser rehenes de esta situación, somos siempre de apostar al diálogo y esto es entre ellos dos, nadie más»

Con rrespecto a la ida de dirigentes colorados con Lima, Malaquina dijo que habló con muchos de ellos y no se van con Lima por una gran gestión, se van por necesidad y por promesas de gestión. Las convicciones son un tema de cada uno

Con respecto a Lima dijo que «es un intendente ausente, con doble discurso y que no tiene credibilidad, que se golpea el pecho con 3,8 hectáreas de Central Hortícola y me pregunto dijo Malaquina, que pasa con el desempleo, con el déficit habitacional, con el turismo»

Para finalizar dijo Malaquina que «esta es la peor gestión que nos ha tocado vivir y nos va a costar mucho salir de la época post Lima»