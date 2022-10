MIDES informa ante reiterados incumplimientos de Coordinadora de Ollas

COMUNICADO

Ante reiterados incumplimientos de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), se informa:

1) La CPS ha recibido, desde el inicio del apoyo estatal a ollas y merenderos,

aproximadamente 1.600.000 kg de alimentos a través del Ministerio de

Desarrollo Social (MIDES).

2) Durante los meses de agosto y setiembre de 2022, representantes de la CPS

expresaron a través de numerosas intervenciones públicas, que el MIDES no

estaba cumpliendo con la entrega de insumos necesarios para cubrir la

demanda de ollas y merenderos, y que tal situación se presentaba a partir de un

“CRECIMIENTO EN LA DEMANDA, CONSECUENCIA DEL AUMENTO DEL HAMBRE

en el pueblo uruguayo”.

3) Ante estas afirmaciones, que contradicen los datos oficiales que maneja el

MIDES -de acuerdo a varios indicadores que reflejan baja de usuarios en el

Sistema Nacional de Comedores y en la demanda de alimentación en ollas y

platos elaborados por el Ejército-, el ministerio solicitó la actualización de la información de uso y distribución de los alimentos que reciben a través del

MIDES. La CPS fue la única organización que manifestó su negativa a brindar información.

4) Si bien el 29 de agosto la CPS transmitió al MIDES que a la brevedad

respondería, públicamente expresó lo contrario, sosteniendo que NO

ENTREGARÍA DICHA INFORMACIÓN por “DEFINICIÓN POLÍTICA”.

5) El 13 de setiembre, en una nueva comunicación entre las partes,

representantes de la CPS informaron que finalmente por la noche se enviaría la

información requerida, ya que se había resuelto en un plenario. La información no llegó.

te la necesidad de dar cuenta del destino de los recursos públicos, se

resolvió establecer como plazo límite para el envío de los datos el día 30 de

setiembre próximo pasado. Vencido el plazo, la CPS fue la única en no enviar la

información.

7) Días previos a la finalización del plazo, la CPS informó públicamente y en reuniones mantenidas con autoridades del ministerio, su compromiso de

cumplir con la entrega de los datos solicitados por el MIDES, lo que nuevamente

no sucedió. Ante los reiterados incumplimientos, el ministerio informó públicamente LA SUSPENSIÓN DE ENTREGA DE INSUMOS A LA CPS, destacando

que a partir de la fecha (1° de octubre de 2022) las ollas y merenderos

interesados que comprenden dicha red, podrían solicitar el apoyo en insumos

directamente en el Centro de acopio de Uruguay Adelante.

8) Horas posteriores a dicha comunicación, la CPS envió el informe al MIDES fuera del plazo estipulado donde se constataron varias inconsistencias y

presuntas irregularidades:

a) Según la información enviada, la CPS enumera 162 iniciativas en Montevideo.

A través del cruce de bases de datos y mediante el relevamiento de distribución de insumos, se constata que 20 de estas iniciativas son atendidas directamente por Uruguay Adelante en su centro de acopio y otras 3 iniciativas se encuentran

repetidas dentro del listado. Por ende, serían 139 las ollas o merenderos que

atendería CPS en Montevideo.

A través de esta información se reconoce que las ollas y los merenderos comprendidos por la CPS en Montevideo son un 20% menos, aproximadamente, que los que se declaraba públicamente.

b) En relevamiento realizado por jefes de oficinas territoriales del MIDES, se

constataron que al menos 14 de las iniciativas no funcionan en las direcciones

eclaradas, por lo que se desconoce su estado de actividad o existencia. Sobre estas situaciones se remitirá la documentación que lo constata a la División Jurídica del MIDES, que analizará eventuales acciones legales.

9) El ministerio reafirma que mantiene en todos sus términos el apoyo en forma directa a las ollas y merenderos que soliciten la entrega de insumos SIN LA

INTERMEDIACIÓN DE LA CPS.

Para finalizar, se reafirma que para atender problemas estructurales de

alimentación el canal apropiado es el INDA, en donde se están tomando medidas para fortalecer sus políticas de atención y para ello se solicitaron recursos presupuestales en la Rendición de Cuentas.