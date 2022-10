Nominado como el Gran Hermano

Despues de mucho tiempo, el gobierno departamental convocó al gabinete este miércoles. Se reunió el equipo de gobierno departamental en Palacio Córdoba, donde participaron todos o casi todos, con lo que es ya una costumbre, la ausencia del intendente de Salto. En esta oportunidad participaron el secretario general, Chiriff, el coordinador general, Dr. Juan Pablo Cesio, directores y coordinadores de las diferentes áreas de la Comuna.

Ademas de coordinadores y encargados de sectores, había más de 32 personas que son designaciones directas, donde no se contó con la línea política y de gestión del responsable de «gobernar» . Quien da las líneas de acción, quien baja acciones a llevar adelante? , si no está en la semana para gobernar , no está en una reunión de gobierno, con todos los temas que preocupan o deberían preocupar en estos días…

Una más y van… unas cuantas, una muestra más de que gobierna Chiriff, el partido Comunista, y Lima invisibilizado cada vez más en su cerno, con barriadas que no convocan, la gente no va!!, con colorados sumando a su barra, que no suman y un hermano que no puede, que no transmite, que nadie conoce, y que no llega…

O baraja, aunque no hay garantía ninguna o se va, eso sí, en 2 años.. como en el Gran Hermano, Limas por 2, nominados!!