Almirón criticó a Lima tras señalar que Lacalle se «lavó las manos» con situación de la frontera

Tras los dichos del intendente Andrés Lima acerca de que «el Presidente (Lacalle Pou) se lavó las manos al mejor estilo Poncio Pilato» y de que «se olvida de 20.000 trabajadores que tiene Salto y que dependen del comercio y la industria”, haciendo referencia a la falta de políticas de frontera, la dirigente de la Lista 71 del Partido Nacional en Salto y actual delegada uruguaya en CARU, María Eugenia Almirón, salió al cruce de esas declaraciones.

Lima había dicho que son 60.000 los puestos de trabajo que están en riesgo ante esta situación y que en 2023 habrá empresas que no podrán afrontar su economía.

Pero ante esto, María Eugenia Almirón le respondió que los altos índices de desocupación en Salto no son producto de la situación cambiaria con Argentina, como dijo Lima, «sino que se acarrean desde el período de gobierno anterior».

Almirón recordó que «cuando estábamos en plena campaña electoral en el año 2019, la desocupación en Salto alcanzaba el 12%». Y señaló que la desocupación del departamento «va de la mano con el cierre de Caputto, así como de otras empresas y de la caída de los empleos informales durante la pandemia».

La dirigente nacionalista responsabilizó al gobierno de Lima diciendo que «hay una escasa y niula inversión en el departamnento de Salto, poorque el intendente anda por varios departamentos pero buscando apoyos políticos y no inversiones para Salto».

Y añadió que «los únicos empleos que se han creado últimamente fueron gracias a los Jornales Solidarios que es un programa del gobierno nacional».