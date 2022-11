Condenado por privación de libertad

A la hora 01:10’, del día miércoles 23 de Noviembre del corriente año, se presento en Dependencia Policial una persona mayor de edad denunciando que próximo a la hora 18:00’ del día anterior concurrió a un domicilio ubicado en calle Julio Delgado esquina calle 19 de Abril, por pedido de un masculino para cortarle el pelo ya que es barbero. Al llegar es recibido por éste e ingresa a la casa, donde el masculino comienza a insultarlo y reclamarle que estaría saliendo con su ex pareja, el denunciante intenta explicarle que no es así, donde el masculino comienza a propinarle golpes de puño, intenta arrastralo para el fondo de la casa y le muestra un cuchillo que portaba en la cintura, no dejándolo salir, ademas le exige que le entregue el celular accediendo. Posteriormente pasada la medianoche en un descuido logra salir de la casa saltando una reja, dejando en la casa, su celular, una campera, su moto y sus herramientas de trabajo.

De acuerdo a colección de datos y análisis de información, mediante orden de detención expedida por el Juzgado Penal, personal de Investigaciones detiene al autor y recupera las pertenencias de la victima.

Una vez finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto se dispuso la condena de E.P.D de 29 años de edad como autor penalmente responsable de un delito de privación de libertad en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales a la pena de ocho (8) meses de prisión, sin perjuicio de su re liquidación, con descuento del tiempo de privación de libertad que hubiere sufrido.-