Cuando alguien desaparece… ¿Nos enoja su aparición?

He visto en reiteradas ocasiones diferentes discusiones y debates en comentarios cuando se hacen publicaciones de alguien desaparecido, en redes sociales.

Al parecer existe cierto enojo cuando la persona termina apareciendo, como si se esperase que el resultado de la búsqueda sea una noticia que lamentar.

Mucha gente juzga, critica, sin conocer una realidad completamente ajena, simplemente porque a quien se buscaba, aparece con vida o no se trata de algo grave. Como si nos hubiera costado mucho trabajo el publicar la noticia en redes sociales.

La pregunta es… si no se hubiera hecho pública la desaparición ¿cuál hubiera sido el desenlace de esta historia? No lo sabremos.

Lo que si sabemos, es que lo únicamente importante es que la persona apareció sana y salva.

Justamente el objetivo de hacer pública una noticia de este tipo, es agilizar la búsqueda y evitar un desencadenante negativo.

Pueden haber diversos motivos por los que una persona se haya ausentado, evitemos criticar y juzgar basándonos en suposiciones propias, de realidades que creamos en nuestra mente, las cuales pueden ser muy diferentes a una realidad objetiva.

Ignacio Señorale

Lic. En Psicología.

Magíster En Psicología Clínica y de la Salud.

Magíster En Psicoterapia Cognitivo-Conductual.

Cel: 098686908