Eclipse lunar este martes, pero no se verá en Uruguay

Este martes habrá un eclipse lunar, que será observable desde casi todo el mundo. Sin embargo, el grado de visibilidad depende de en qué zona del planeta se esté. Es por esto que El País consultó a dos astrónomos locales respecto de si será posible ver este fenómeno desde Uruguay.

El director del Observatorio Astronómico de Montevideo y profesor de Astronomía, Raúl Salvo, dijo que “el eclipse empieza a las 5:02 hora local uruguaya en su fase penumbral. Esta fase es imperceptible para el ojo humano. La luna inmersa en esa fase se ocultará a las 5:27 horas, que también aproximadamente estará saliendo el Sol”.

“La fase umbral del eclipse empezará cuando la luna este por debajo del horizonte, a las 6:09. En realidad podemos decir en términos generales que no será visible este eclipse desde nuestro país”, señaló.

Andrea Maciel, docente del Observatorio Astronómico Los Molinos, coincidió en que el eclipse “no será visible desde el territorio uruguayo».

Como dijo a El País, desde Uruguay solo se verá la fase penumbral, “es decir, el ingreso de la Luna al cono de penumbra de la Tierra(…) Esto produce una sensible baja en el brillo de nuestro satélite, que no es perceptible para el ojo humano. Dicha fase comienza 5:02 y como la Luna se oculta para Montevideo a las 05:35, no seremos capaces de ver el eclipse propiamente dicho, pues comienza 06:09”, aseguró.

se puede ver en vivo desde la página web Time and Date, que además cuenta con una transmisión de YouTube. También detalló a qué horas será visible en pantalla.

Inicio del eclipse: 06:09

Inicio en su totalidad: 07:16

Máximo: 07:59

Fin en su totalidad: 08:41

Fin del eclipse: 09:49