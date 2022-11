El desespero en la carrera, aumenta la agresividad de Andrés

Este fin de semana una vez más las «huestes» limistas se convocaron en la zona sur de la ciudad de Salto. Esta convocatoria tuvo innovaciones, una de ellas es que el intendente estaba en Salto, y es toda una innovación. Porque estas actividades se estaban llevando adelante sin él, cosa que traía como consecuencia que los militantes, no iban a la militancia «voluntaria». Otra de las cuestiones que marcaron fue, destacar la figura del heredero Álvaro Lima, situación que se da, marchando los dos a la par, casi como si fuera natural…. Innovation en vestimentas de los grupos, todos con sus listas en sus camisetas y así marcharon obviamente. Y por último, la suma de pasacalles que llevaban consigo y en muchos casos colocaban en las esquinas de los barrios. Agresivos, difamatorios en muchos casos y con temas nacionales, que nada tienen que ver con Salto, por ejemplo no reclamaban «puente», «trabajo». Era Astesiano, educación y acusaban de «corruptos de bolsillo llenos en la, educacuon». Lima feliz con todos se sacó fotos, dedito pa’arriba, dando la bendición a esta nueva forma de marketing limisra, acorde a su carrera nacional. Si no los conociera algo, diría que alguien escribió las frases, alguien las pintó y fotòn! Pero alguien se hará cargo de está acusación?