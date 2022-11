Liga Agraria desvinculó a técnico violento

Ni

A través de carta enviada a directiva de Almagro, Liga Agraria pidió disculpas por la violencia de entrenador de 9 años y manifestó su desvinculación. La misiva establece:

Salto, domingo 13 de noviembre de 2022.

Institución de Almagro Baby Fútbol

De nuestra mayor consideración:

Con suma congoja nos dirigimos a ustedes para brindarles nuestras

más sinceras disculpas por los hechos de violencia acaecidos durante la

jornada realizada este sábado 12 de noviembre, en la cancha de Liga

Agraria Baby Fútbol, en el partido disputado de categoría de 9 años, ya

que estamos totalmente avergonzados y apenados por lo sucedido, que

hayan tenido que presenciar tan desagradable acto de parte de nuestro

Orientador Técnico.

Desde ya nos ponemos a su total disposición para lo que necesiten.

Decirles que este injustificable acto es totalmente aislado y de total

responsabilidad del Orientador Técnico José Machado, debido a que

nuestra Institución no solo está en contra, sino que repudiamos y

condenamos cualquier acto de violencia.

Este hecho para nada condice con los ideales de nuestra

Institución, por ende dicha persona de forma inmediata fue desvinculado

de nuestro club, no forma y ni formará parte a futuro de nuestra

Institución.

Extendiendo nuestras más sinceras disculpas a la parcialidad de Almagro, Orientadores y muy especialmente a todos los niños que

presenciaron tal brutal hecho, deseando de todo corazón que no les haya

quedado secuelas que los afecte a futuro, ya que son los que

verdaderamente importan, tanto su estado físico como emocional.

Agradeciendo el muy buen comportamiento y la comprensión de su

parcialidad.

Quedando a su entera disposición; Directiva de Liga Agraria Baby

Fútbol.

Presidente

Pablo Medina

Vicepresidente

Arnoldo Reyes

Secretaria

Valeria Dias