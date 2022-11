No se enoje Director , Hágase CARGO!

Ante los dichos del Director de Movilidad Urbana de la Intendencia en Quinto Elemento Radio por Mundo fm 107.9 Salto sobre nuestro reclamo producto de la ausencia de la Línea 1 de Apolon al Norte y nuestro trabajo en general:

Primero, el pasado 6 de Octubre realicé un pedido de Informes sobre la obra de Avenida Vinci (Ex Apolon), sabedor de las complicaciones que trae su tardanza.

Segundo, la Dirección de Obras pertenece a SU Gobierno, por tanto no debería hacerse el desentendido.

Tercero, su responsabilidad es ver cómo soluciona los problemas, y hacerse cargo, para eso tiene un sueldo y supongo (espero) que para eso hace política.

Cuarto, como Edil tengo el rol de contralor entre otros, y me hago cargo de ese rol. Escucho a los vecinos, visito el lugar y traslado el tema a quien tiene la responsabilidad de ejecutar, ustedes.

Si fuera usted buscaría la solución para que los vecinos tengan el servicio y para devolverles el servicio los domingos por ejemplo.

Facundo Marziotte

Edil Partido Nacional