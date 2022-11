Nuestro Salto cumple hoy 266 años de vida!

8 de noviembre, se cumplen 266 años de la fundación de Salto o, más precisamente, del comienzo de un proceso fundacional. Sin embargo son varias, y en algunos casos bastante diferentes, las versiones que se manejan sobre el hecho. Aquí presentamos algunas: Uno- Indica una versión que Salto fue fundada por españoles. Esta postura sostiene Gilberto García Selgas, quien expresa: “El proceso de la Fundación del Salto se inicia con la primera expedición del gobernador del Río de la Plata Andonaegui a las Misiones Orientales, con motivo de la Guerra Guaranítica, el ejército español desembarca en el Rincón de las Gallinas, siguiendo su marcha por tierra. Cruza el Arroyo Negro, el Queguay y entra al actual departamento de Salto por el Paso de las Piedras del Daymán, en el cual habrá de acampar por varios días a su regreso, dejándole el nombre de Paso del Campamento Viejo”. Esta sería una etapa preliminar. Vendría luego una segunda campaña de Andonaegui, en la que tiene como segundo Jefe al Gobernador de Montevideo Don Joaquín de Viana. Agrega García Selgas: “Viana, con clara visón de un gran objetivo militar y político, se ofrece para ir a esperar al Marqués de Valdelirios, y, empleando sus propias palabras, ‘para abrir camino directo de las misiones, por la costa oriental del Uruguay, hasta el Salto, ese camino que no había podido abrirse en la primera campaña. Andonaegui acepta. Pone a las órdenes de Viana 400 Dragones, y el que había de ser fundador del Salto parte del Pueblo San Juan, en un memorable día 6 de octubre de 1756 a las 10 de la mañana. Demora treinta y tres días en llegar a su destino, según su relación. Llega, pues, del 7 al 8 de noviembre y de inmediato da comienzo a la construcción de un Fuerte, de Alojamiento para la Tropa y Almacenes… De manera que, para los 400 Dragones, eran necesarios por lo menos 60 ranchos, sin contar los destinados a jefes y oficiales, carros y maestranza. Luego el Fortín y los Almacenes”. Dos- Otra tesis se desprende de los “Apuntes Históricos” de Julián Serrano, e indica que Salto tiene su origen como centro poblado recién en 1817, cuando acampa en la zona el ejército portugués. Esta postura es la que recogen los estudiosos Rafael Firpo y Aníbal Barros Pintos en sus respectivos trabajos de investigación. Al respecto, explica Serrano: “En 1817, cuando el ejército portugués invadió la república, estableciendo un campamento en el rincón de las Gallinas, su general en jefe destinó una división al mando del coronel Don Sebastián Barreto Pereira Pinto para que operase de este lado del Daymán, en observación de las fuerzas orientales situadas en el Arapey. La expresada división acampó en marzo o abril del expresado año 17 en el Daymán, de este lado de Paso de las Piedras, conocido por los antiguos con la denominación de Campamento Viejo”. Tres- Una tesis que podría calificarse como “neutral”, es la que presentan José María Fernández Saldaña y César Miranda en su libro “Historia general de la ciudad y el departamento de Salto”. Además de la neutralidad en cuanto a si fue una fundación española o portuguesa, estos autores no manejan fechas concretas sino que hablan de una fundación gradual en el tiempo; dicen al respecto: “La ciudad de Salto nació no por el capricho de un soldado, ni por la estudiada decisión de un estadista, sino por la imperiosa necesidad geográfica. Puente de unión entre el bajo y el alto Uruguay, en ello radica el secreto de su engrandecimiento paulatino”. Cuatro- También es conocida, como cuarta posibilidad, una hipótesis más actual que indica la existencia de Salto como aldea indígena ya en 1739.