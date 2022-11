Por incumplimiento de intendencia de Salto, Imperio del Samba, se bajó del Carnaval 2023

¡COMUNICADO IMPORTANTE!

Buenas noches familia imperiana, quien les habla su Presidente Miguel Ángel Diaz… En el día 21/11/22 se les quiere comunicar lo siguiente:

No seremos parte del carnaval de Salto ya que lo que se había acordado con nuestra Escuela no se cumplió… el espacio que habíamos solicitado y que ya estamos trabajando en ello como ya habían visto en nuestras anteriores publicaciones, se nos fue quitado dándonos otro lugar que no era el anteriormente pactado.

Verdaderamente en todos estos años nuestra escuela ha sido perjudicada en varias ocasiones, realmente sentimos que no estamos cómodos con la situación y creemos que todo tiene un límite.

Siempre hicimos todo por el carnaval, nuestra gente y por el pueblo salteño al hacer que nuestra escuela demuestre año tras año evolución en la avenida, pero hoy sentimos el deber de cuidar a nuestra gente que siempre nos apoyó tanto dentro como fuera…

¡El amor por el carnaval nunca se termina!