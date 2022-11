Proclama #25N Justicia es que no pase!

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado si no social, los varones nos matan

por que pueden y quieren.

Nos siguen abusando, agrediendo, acosando, y matando. Por eso decimos justicia es que

no pase.

No queremos ser estadísticas, no queremos ser reducidas a números, somos mujeres,

madres, hijas, hermanas, amigas.

No queremos más muertas.

Nos faltan Tamara, Tatiana y su beba Matilda, Cristina, Nataly, Marlene, Olga, Nazarena y muchas más. Las mujeres que son invisibles, las que explotan sexualmente por droga, las

gurisas desaparecidas, que seguimos buscando!

Van 40 femicidios, 40 mujeres, niñas y niños, que nos faltan, que les quitaron sus vidas varones que se creyeron impunes.

Lo personal es político, por eso responsabilizamos al Intendente ANDRÉS LIMA, por cerrar las casas de breve estadía, prometiendo abrirlas en campaña política, cada año denunciando lo mismo, ya resulta insólito y bizarro. Y aún más miserable, prometiendo corte

de rancho, vivienda, terreno y trabajo que NUNCA llega.

Responsable es Mides, que atrapa a mujeres vulneradas en múltiples derechos en una burocracia asquerosa, incluso cuando se trata de acceder a una canasta básica!.

Lo personal es político, estamos HARTAS, responsabilizamos al Ministerio del Interior y al Poder Judicial, exigimos que hagan su trabajo y que operen acorde a la Ley N°19580.

Qué se puede decir de la unidad especializada en violencia de género, si se la puede llamar especializada, responsabilizamos al jefe de Policía AYUTO y señalamos la total falta de

respeto hacia las mujeres que se animan a ir a denunciar, la revictimización y el poco

profesionalismo. Los funcionarios no están capacitados, las víctimas no se animan a denunciar por su inoperancia.

Responsabilizamos al Estado por su falta de capacitación al poder judicial porque sigue favoreciendo a abusadores y violadores, con sentencias ridículas, porque claramente nosotras seguimos perdiendo en ese ámbito.

Queremos hacer un especial énfasis en el carácter hipócrita de las autoridades de todas las

instituciones que conforman la comisión departamental de lucha contra la Violencia doméstica, se reúnen a pasar informes y a pasarse la pelota unos a otros, mientras tanto,

las urgencias nos sobrepasan, y no hay respuestas.

Responsabilizamos al Sr. Robert Silva, presidente de Codicen, porque nunca recibimos su respuesta! Le dieron un reconocimiento a Roque Barla, docente pedófilo y abusador

confeso. Qué mensaje violento por parte de una institución!!! Luego nos condenan a nosotras por “violentas” y lo que hicieron es asquerosamente ofensivo para todas las niñas

y niños abusados.

Responsabilizamos a quienes impulsan la subrogación de vientres, que por más eufemismo que usan, es explotación reproductiva sobre las mujeres, nos matan, nos venden, nos explotan, nos alquilan y se compran un bebe a la carta.

No queremos olvidar a Leticia, la mamá de Nazarena Porto, quien sigue esperando que le

den respuestas, de quiénes son los culpables de lo que pasó con su hija, nosotras No olvidamos, sabemos lo que pasó ahora que paguen los culpables.

Estamos HARTAS, HARTAS, tenemos rabia, ya no tenemos miedo!!

Justicia es que no pase!!! Después que pasa, ya no queda justicia, solo nos resta

nuestra verdad!